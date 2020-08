Les Milwaukee Bucks et Orlando Magic sont devenus les premières équipes de l’histoire de la NBA à annuler un match entier en signe de protestation, et les Boston Celtics et les Raptors de Toronto ne sont peut-être pas loin derrière eux.

Mardi soir, les joueurs des Celtics et des Raptors se sont rencontrés pour discuter des réponses potentielles au tir de Jacob Blake par Kenosha, la police du Wisconsin, mettant sur la table le boycott du premier match de leur série éliminatoire de deuxième tour.

Mercredi, les Bucks les ont battus.

Au lieu de jouer leur cinquième match de leur série respective de premier tour, Milwaukee a décidé de boycotter le match, ce que le gardien des Bucks George Hill a confirmé avec Marc Spears de The Undefeated.

«Nous sommes fatigués des meurtres et de l’injustice», a déclaré Hill, dont le coéquipier Sterling Brown a été victime de profilage racial et de brutalité policière aux mains d’agents locaux de Milwaukee, à proximité.

Alors que le Magic ne semblait pas soutenir le mouvement selon Shams Charania de l’Athletic, les Bucks se sont penchés dedans, essayant même d’atteindre le procureur général du Wisconsin depuis les vestiaires pour souligner leur point.

Peu de temps après, les Portland Trail Blazers et Los Angeles Lakers et les Houston Rockets et Oklahoma City Thunder ont décidé de les rejoindre, tous les matchs étant prévus le 26 août reportés par la NBA.

Avec les Celtics et les Raptors prêts à reprendre le flambeau demain soir, il semble probable que le match soit également boycotté par les joueurs de ces équipes.

Entre la détresse émotionnelle, la colère et le fait de se frayer un chemin à travers ce qui va suivre alors qu’ils naviguent dans les aspirations d’après-saison, le COVID-19 et le fait d’être loin de la famille, des amis et des communautés affectées de la même manière chez eux, les joueurs de la NBA de la ligue ont beaucoup à faire. Penser à.

Faisons de notre mieux pour les soutenir dans tout ce qu’ils décident en ce moment terrible et historique, le premier grand sport américain à voir des matchs annulés en signe de protestation.