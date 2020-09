Cotes des paris Bucks vs Heat Game 3

Cotes de dollars

-5 [BET NOW]

Cotes de chaleur

+5 [BET NOW]

Moneyline

-195 / + 160 [BET NOW]

Plus / Moins

223,5 (-112 / -109) [BET NOW]

Temps

18h30. ET

la télé

TNT

Le Miami Heat a pris une avance de 2-0 dans la série sur les Milwaukee Bucks après une finition sauvage avec un coup franc de Jimmy Butler pour sceller la victoire du Heat.

Alors que la dernière minute est devenue folle, Miami contrôlait fermement ce match et semble sur le point de sortir cette série.

Les Bucks peuvent-ils renverser la vapeur? Il est encore temps, mais c’est maintenant ou jamais pour la tête de série n ° 1.

Bucks de Milwaukee

L’écriture est sur le mur pour Milwaukee depuis le redémarrage, mais ce qui est le plus décourageant au début de cette série, c’est que Mike Budenholzer semble avoir peu d’intérêt à s’ajuster.

Dans le match 2, Giannis Antetokounmpo a joué 35 minutes et Khris Middleton a joué 33. Alors qu’Antetokounmpo n’a pas joué de son mieux, il est toujours le MVP et il ne sert à rien de le faire asseoir. D’autre part, Middleton, qui a aidé à démarrer une poussée en seconde période, a obtenu un +18 dans un match que les Bucks ont perdu par 2. Budenholzer a été battu par l’entraîneur de Heat Erik Spoelstra en ce qui concerne les ajustements en jeu, comme il n’a pas dévié de sa rotation de saison régulière.

Milwaukee a reçu un coup de pouce en attaque de la part d’Eric Bledsoe, qui semblait en bonne santé, mais le reste des ailes a lutté pour les Bucks. En dehors de George Hill, qui a bien joué dans son rôle régulier de meneur de renfort, contrairement aux réserves de Miami dont nous avons parlé, les acteurs des Bucks étaient en désordre. Wes Matthews, Pat Connaughton et Marvin Williams étaient un combiné de 4 sur 18 depuis le sol. Connaughton en particulier a blessé Milwaukee, puisqu’il avait un -19 en seulement 12 minutes d’action.

Budenholzer continue de rester à l’écart de Donte DiVincenzo, qui n’a joué que sept minutes dans celui-ci. Cela vaut peut-être la peine de lui donner une course pour voir s’il peut fournir une étincelle.

En fin de compte, Milwaukee est forcé de quitter son style de jeu normal et a du mal à faire des changements et à jouer le match des Heat. Giannis étant incapable de créer autant sur le rebond, les acteurs de Milwaukee sont exposés à leur incapacité à attaquer le dribble.

Budenholzer va devoir montrer qu’il peut trouver une sorte d’ajustement pour contrer cette polyvalence de Miami, car Milwaukee est en train de se surclasser dans à peu près toutes les facettes jusqu’à présent.

chaleur de Miami

Contrairement au match 1, le Heat a apporté la chaleur (voyez ce que j’ai fait là-bas) dans le match 2, prenant une avance à deux chiffres derrière un fort effort défensif.

Alors que Middleton a trouvé son coup de feu au cours des deux premiers matchs et que Bledsoe a donné aux Bucks un garde qui peut entrer dans la voie, Miami a gardé Giannis sous contrôle jusqu’à présent. Alors qu’Antetokounmpo a réussi 29 points et 14 rebonds, il n’a obtenu que trois passes décisives. Spoelstra a planifié le match autour de la capacité de Giannis à aspirer les défenseurs et à se débarrasser de cela et a essentiellement nixé. Le plan défensif fonctionne et cela aide également Miami à obtenir des performances exceptionnelles du côté offensif.

Les acteurs de Heat se sont intensifiés de manière considérable. J’ai émis l’hypothèse que Bledsoe de retour dans la formation pourrait ralentir Dragic, mais non. Il avait un sommet d’équipe de 23 points mercredi. Au-delà de cela, Tyler Herro, Kelly Olynyk, Duncan Robinson et Jae Crowder ont réussi 17 essais sur 40 à 3 points, mieux que 42%.

Les deux premiers matchs n’auraient pas pu mieux se passer pour Butler and the Heat. Ils ont assommé les Bucks, qui manquaient de sang-froid pour s’appuyer sur une petite avance qu’ils ont saisie au quatrième quart. Miami ressemble à la meilleure équipe, plus complète, qui obtient ce qu’elle veut en attaque et qui intimide Milwaukee en défense.

Pour sceller l’accord, Miami devra continuer à renverser Milwaukee – ils en ont forcé 19 dans le match 2 – et limiter le rebond de Milwaukee. L’incapacité de Milwaukee à obtenir des rebonds nets et à contrôler cette partie du match conduit à son attaque sur un demi-terrain, où il a du mal à faire beaucoup de choses et à cracher le ballon.

Analyse des paris

Le jeu 2 a obtenu des morceaux. Les Bucks frustrés commençaient à laisser leurs émotions s’impliquer alors qu’ils faisaient face à un trou de la série 2-0. Je pense qu’il y aura plus de physicalité dans le match 3 et un coup de sifflet plus rapide pour garder le jeu calme. Avec plus de possibilités de lancer franc, je me penche avec le dessus.

D’un autre côté, si Milwaukee est capable de revenir à son rythme et de jouer à son jeu plus standard, ce qui obligera Giannis à jouer plus et Bud à faire des ajustements en jeu que nous n’avons pas encore vus, ce jeu devrait également se terminer, car les Bucks devraient se rapprocher de 115-120 points. Je vais rester à l’écart du total de l’équipe des Bucks et passer le match à la place.

Milwaukee est dans une situation incontournable, alors attendez-vous à leurs meilleurs efforts, mais j’ai besoin qu’ils montrent qu’ils sont capables de s’adapter au jeu en cours avant de les soutenir. Je suis plus confiant que nous voyons beaucoup de lancers francs et je pense que le plus est le meilleur pari alors que nous découvrons comment Milwaukee contre la profondeur de Miami.

Le choix: Plus de 223,5, jouez jusqu’à 224

