Cotes des paris Celtics vs Raptors Game 1

Cotes Celtics

+2 [BET NOW]

Cotes des rapaces

-2 [BET NOW]

Moneyline

+ 108 / -137 [BET NOW]

Plus / Moins

216 [BET NOW]

Temps

18h30. ET

la télé

ESPN

Les fans et les parieurs de la NBA attendaient cette série au cours des dernières années, alors que les Raptors de Toronto et les Celtics de Boston continuaient de se heurter à la scie à la mode qu’était LeBron James et les Cleveland Cavaliers. Ce sera le tout premier match éliminatoire entre les deux rivaux de division.

Alors que les Celtics ont remis aux Raptors leur seule défaite dans la bulle, les Raps sont les favoris ici. Les parieurs pensent clairement que ce sera une série serrée avec les Raptors listés comme petits favoris (-143 FanDuel) tandis que les Celtics sont l’opprimé (+116).

Quelle équipe participera au premier match de cette série très attendue? Décomposons-le.

Raptors de Toronto

Les Raptors font face à une blessure à Kyle Lowry (discutable) alors qu’il s’est foulé la cheville contre les Brooklyn Nets, mais étant donné sa ténacité, je serais surpris de le voir siéger surtout avec les quelques jours de congé supplémentaires. Les Raptors espèrent évidemment que Lowry pourra s’habiller car ils sont 1,2 point pour 100 possessions mieux avec lui sur le terrain, selon Cleaning the Glass.

Toronto a vraiment dominé les séries éliminatoires, affichant un différentiel de +17,9 points pour 100 possessions contre les Nets. L’une des principales raisons pour lesquelles les Raptors ont pu faire cela est leur défense. Ils ont construit sur leur succès de la saison régulière où ils ont tenu leurs adversaires au deuxième moins de points pour 100 possessions et au deuxième pire% eFG, selon Cleaning the Glass.

Les champions en titre de la NBA possèdent également la capacité unique de changer de vitesse et de mettre en œuvre une multitude de stratagèmes défensifs pour lancer des adversaires en raison de leur longueur, de leur athlétisme et de leur entraînement. Nick Nurse a récemment été nommé entraîneur de l’année de la NBA et il est sûr de trouver des moyens de limiter les Celtics différemment à chaque possession, et encore moins à chaque match.

Les Raptors aiment sortir en transition, et ils le font au deuxième taux le plus élevé de la ligue (18,4%). Cependant, cela ne se traduit pas par une accélération du rythme (101,19 / 12e). Ils jouent une défense serrée et leur capacité à contrôler le rythme des deux côtés du sol est essentielle à leur succès. Il est à noter que lorsque Lowry est hors du sol, leur rythme augmente d’environ 3,5 possessions / partie.

Celtics de Boston

Les Celtics seront sans Gordon Hayward (cheville) et Javonte Green (genou) pour cette série. L’absence de Hayward ne doit pas être sous-estimée.

Les divisions on / off de Hayward donnent à Boston une amélioration de 4,9 points pour 100 possessions quand il est sur le terrain plutôt qu’en dehors. C’est parce qu’il est incroyablement efficace. Selon Cleaning the Glass, dans toutes les alignements avec Hayward, l’équipe se classe dans le 83e centile en eFG% et au 88e en points offensifs pour 100 possessions.

Ces chiffres tombent tous les deux aux 23e et 57e centiles lorsqu’il est hors du terrain. Son absence a été négligée contre les 76ers de Philadelphie parce que les Celtics les ont juste battus dans leur balayage. Mais contre l’équipe plus profonde et plus complète que sont les Raptors, Hayward nous manquera.

Une chose qui ne change pas sans Hayward, cependant, est la défense des Celtics. Ils limitent les opportunités de transition mieux que n’importe quelle équipe de la ligue. Cela s’oppose directement à l’attaque que les Raptors préfèrent exécuter. En annulant le rythme de Toronto, Boston pourrait trouver un avantage pour contrôler le rythme du match.

L’efficacité des Celtics en attaque (qui décline sans Hayward) est masquée par une légère accélération du rythme, selon NBA.com. Cependant, cela se traduit toujours par un produit moins offensif.

Analyse des paris et sélection

Lorsque ce jeu est joué, attendez-vous à ce que ce soit une bataille dans les tranchées alors que chaque équipe tente de contrôler le terrain. Les deux jouent aux allures moyennes de la ligue, mais avec des attaques et des défenses efficaces.

Je pense que les Raptors prennent ce jeu et se penchent également sur le dessous. Le total a ouvert à 217 et est rapidement descendu à 216. Il reçoit 26% des paris mais 90% de l’argent, donc je vais suivre le mouvement là-bas.

Au moment d’écrire ces lignes, les Raptors recevaient 40% des paris moneyline qui représentent 28% de l’argent. Cependant, avant que les paris ne soient remboursés, ils recevaient 55% des paris pour plus de 70% de l’argent. Mon premier choix est de déposer l’argent supplémentaire et de prendre la ligne d’argent sur Toronto dans un match serré.

LE CHOIX: Raptors ML -137

