Note de l’éditeur: La NBA a reporté tous les matchs éliminatoires de la NBA au 26 août après que plusieurs équipes aient décidé de boycotter.

Angle: Oklahoma City a plus de portée sous son plafond.

Ce n’est pas le jeu pointu, je vais le publier immédiatement. La ligne est passée d’une ouverture de Rockets -2 à Rockets -3. La majorité des billets (73%) et l’argent (93%!) Sont sur les Rockets.

Je vais dans l’autre sens.

Houston semblait contrôler fermement cette série et a failli remporter le troisième match, mais le Thunder les a finalement devancés. Le vent a très certainement tourné, mais quelques éléments donnent du crédit à l’idée qu’il ne s’agit pas d’une impasse.

Lors des deux premiers matchs de la série, Houston a retourné le ballon moins de 7,5% du temps. C’est par rapport à sa marque de 14% en saison régulière, ce qui est plus proche de sa marque de 13,9% aux Jeux 3 et 4.

Houston est toujours vulnérable aux fluctuations de variance en raison du nombre de points à 3 points qu’ils mettent en place. Ils ont tiré seulement 30% dans le match 3, après avoir tiré 38,5% de trois dans le match 1. Mais dans le match 4, ils ont tiré 39,7% de trois… et ont quand même perdu.

Les deux premiers matchs de cette série semblaient être la révélation d’une nouvelle équipe des Rockets, à l’esprit défensif. Ils ont maintenu OKC à des notes offensives de 109,1 et 104,3. Mais ces chiffres étaient surprenants. Le Thunder était rempli de tireurs capables de marquer un contre un contre les Rockets. Pourquoi n’ont-ils pas pu marquer soudainement contre l’équipe de la petite balle?

Ensuite, la gamme de trois gardes Thunder est apparue.

Shai Gilgeous Alexander, Chris Paul et Dennis Schröder:

Jeu 1: 12 pour 34, 35,3%

Jeu 2: 20 pour 44, 45,5%

Jeu 3: 30 pour 61, 49,2%

Jeu 4: 27 pour 52, 51,9%

Notez non seulement l’augmentation du pourcentage de buts sur le terrain, mais le nombre de tirs. Le Thunder dans les jeux 1 et 2 essayait de courir leur attaque normale, ce qui est difficile contre le switch-all de Houston. Mais à partir du match 3, ils ont arrêté d’essayer de le comprendre et ont juste commencé à attaquer.

Les Rockets sont si audacieux dans leur approche qu’ils ont mis PJ Tucker sur Shai Gilgeous-Alexander, lui permettant de passer à un grand si SGA utilisait un écran. Mais SGA n’en utilise pas ici. Il retire juste Tucker du dribble:

Toute l’approche des Rockets est conçue pour forcer les cavaliers de milieu de gamme contestés. Histoire drôle: parmi les joueurs ayant en moyenne au moins quatre tirs à mi-portée par match cette saison, Chris Paul a tiré le meilleur pourcentage de la ligue: 54%.

Chris Paul a réussi deux tirs à mi-distance dans le premier match et cinq dans le deuxième match. Dans les jeux 3 et 4, il a tiré 8 et 9 respectivement.

Ce que je vous dis, c’est que le Thunder s’améliore de plus en plus pour jouer la défense des Rockets, et si la défense de Houston ne tient pas, son attaque n’est pas assez cohérente (en particulier avec Lu Dort bugging Harden) pour maintenir le rythme dont elle a besoin. .

À partir du troisième match, Billy Donovan a commencé à utiliser la gamme de dragons à trois têtes de Paul, Schröder et SGA aux côtés de Danilo Gallinari, et de mettre Steven Adams au banc pour Dort. Ces alignements sont de +16 en 11 minutes sur les deux matchs.

C’est une tendance dangereuse pour Houston. Les Thunder trouvent des moyens de jouer mieux à la petite balle qu’eux.

Pendant ce temps, Jeff Green revient sur terre, après avoir marqué 15 points ou plus au cours des trois premiers matchs et avoir tiré 55% ou plus sur le terrain. Vert peut toujours avoir un match, mais ses chances de rester à cette fréquence sont faibles.

Les Rockets ont également des zones de régression positive. Eric Gordon a été misérable dans cette série et améliorera son tir de 5 sur 22 sur des spots. Mais Danuel House a été une révélation, en tirant 11 sur 22 sur des spots. L’offensive des Rockets a une cote offensive de 112 avec House sur le sol. Cela risque de chuter.

L’image générale est que l’infraction Thunder a sous-performé au début de la série et a commencé à bourdonner à une fréquence prévue plus tard, et que l’infraction des Rockets est largement sujette à ses poussées et sécheresses habituelles.

La présence de Russell Westbrook se profile dans cette série, et il est actuellement répertorié comme absent pour le cinquième match. Tant que Westbrook est absent, les Thunder trouvent de meilleures façons de contrer Houston. Les options de Houston sont limitées. Mike D’Antoni joue une rotation de 8 joueurs et ne déviera pas à ce stade.

Les Thunder sont faibles sur les tireurs; Dort continue de lutter à partir de trois, Andre Roberson s’est (malheureusement) avéré injouable et Darius Bazely est incohérent à la fois sur le terrain et en quelques minutes. Mais les trois gardes et Gallinari sont assez offensifs pour profiter de l’interrupteur, maintenant qu’ils sont à l’aise, et il est peu probable que Houston y jette des rides.

La valeur est à la fois sur le Thunder et leur équipe au total à 111,5 pour le cinquième match.

