Dans une interview avec The Oklahoman, l’ancien joueur du Thunder d’Oklahoma City, Anthony Morrow, a pris le temps de féliciter les efforts du meneur Chris Paul dans la bulle de la NBA.

« Chris a été exceptionnel, mec », a déclaré Morrow à la sortie. «Il assume beaucoup de responsabilités. C’est qui il est. »

Paul, en tant que président de la National Basketball Players Association, a joué un rôle essentiel dans la création de la bulle.

Le syndicat a clairement indiqué que la capacité et la plate-forme de parler de la réforme de la justice sociale devraient être disponibles si les joueurs acceptaient de rejoindre la bulle, et cela a été approuvé par la ligue.

Mercredi, les joueurs de six équipes – dont le Thunder – ont fait un grand pas en se mettant en grève et en refusant de participer aux matchs prévus ce jour-là.

La NBA a répondu en reportant les matchs de mercredi et jeudi.

Le conseil des gouverneurs de la ligue s’est réuni jeudi matin et Paul s’est entretenu avec le propriétaire des Hornets, Michael Jordan, pour discuter des demandes des joueurs.

«Je connais Chris depuis que nous sommes jeunes, et il a toujours été ce genre de leader, ce genre de type de prise en charge», a déclaré Morrow. «Il se mettra sous votre peau pour faire le travail, et je respecte cela. Et je respecte la façon dont il a géré tout cela. Ce n’est pas seulement un meneur et un meneur de jeu sur le sol, c’est un meneur du sol. »

L’interview de Morrow avec The Oklahoman a été vaste, allant de s’il aurait joué dans la bulle à la façon dont il a expliqué ce qui se passe en NBA à son fils de 7 ans à ses propres réflexions sur les problèmes de société.

«La seule façon dont vous allez réveiller cette situation et obtenir une vraie réforme et un vrai changement est que ces propriétaires, en particulier dans les villes dans lesquelles ils ont des équipes, se réunissent tous et s’adressent aux politiciens de ces villes – le maire, le département du shérif, chef de la police », dit-il.

«Vous devez vous adresser à ces personnes qui ont le pouvoir d’apporter un réel changement. Vous ne pouvez pas simplement vous asseoir et faire un don et dire que vous avez fait quelque chose pour une fondation ou une organisation. «