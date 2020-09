Décevant.

Il n’ya tout simplement pas de meilleur mot pour décrire la défaite du Thunder’s Game 7 contre les Rockets mercredi soir.

Bien sûr, Oklahoma City a été un surperformant cette saison. Peu de gens pensaient que le club se qualifierait pour les séries éliminatoires, encore moins emmènerait James Harden et Russell Westbrook à un match 7. Mais pour être si proche – conserver une avance d’un point avec 1:42 à jouer au quatrième quart malgré une mauvaise exécution du match. étirer – c’est une pilule difficile à avaler.

Dans l’ensemble, cependant, une personne dont la performance a suscité des éloges était Chris Paul.

Personne ne pensait que le Thunder aurait beaucoup de chance dans la série, tout comme personne ne pensait que Paul deviendrait le joueur le plus âgé de l’histoire de la NBA à enregistrer un triple-double dans un match 7, mais contre son ancien club, c’est exactement ce qu’il a fait .

À 35 ans et 119 jours, Paul a de loin dépassé son bon ami LeBron James en tant que joueur le plus âgé de l’histoire de la NBA à enregistrer un triple-double du match 7.

James, l’ancien détenteur du record, l’a fait lors du match 7 contre les Warriors lors de la finale de la NBA 2016. James a enregistré 27 points, 11 rebonds et 11 passes.

De toute évidence, les enjeux étaient plus élevés pour James, d’autant plus que ses Cavaliers sont devenus la première équipe de l’histoire de la NBA à effacer un déficit de la série 3-1 en finale de la NBA, mais l’effort de 19 points, 11 rebonds et 12 passes de Paul a accompli quelque chose de similaire. pour lui comme James l’a fait pour lui – la justification.

Bien qu’il soit insensé de suggérer que Paul ait accompli quelque chose de proche de ce que James (et Kyrie Irving) ont fait en 2016, sur le plan personnel, Paul a prouvé qu’il était bien plus qu’un contrat d’albatros. C’est ce que beaucoup ont pensé de lui à son arrivée à Oklahoma City. Au cours de toute la saison, il a lentement rogné sur cette farce.

Il est toujours l’un des meilleurs meneurs de jeu du match et mercredi soir, dans un match 7 – malgré le fait que son équipe ait perdu la partie – il l’a toujours prouvé.

Maintenant, l’intersaison commence. On ne sait pas quand la saison 2020-21 commencera et on ne sait pas non plus ce que l’avenir réserve à Paul. Son talent individuel a probablement amélioré sa valeur sur le marché du commerce, mais compte tenu du succès relatif de l’équipe cette saison, personne ne peut reprocher à Sam Presti de vouloir le garder.

Sur la base de ce que nous avons vu mercredi soir, il est juste de conclure que Paul s’améliore avec l’âge.