Avant les matchs de la NBA samedi, la ligue a rendu hommage à trois légendes différentes décédées ces derniers jours.

L’entraîneur de longue date de l’Université d’Arizona Lute Olson est décédé jeudi à l’âge de 85 ans. Vendredi, l’acteur emblématique Chadwick Boseman est décédé à l’âge de 43 ans. Samedi, il a été annoncé que l’ancien joueur de la NBA Clifford Robinson était décédé à l’âge de 53 ans.

Le Thunder d’Oklahoma City et les Houston Rockets ont gardé un moment de silence pour les trois avant le début du cinquième match, tout comme d’autres équipes qui ont joué samedi.

Après le match, le meneur du Thunder Chris Paul a été interrogé sur Boseman.

«C’est beaucoup à déballer. Chadwick était un gars spécial. Je pense que tout le monde a pris la peine, vous savez, en particulier la communauté noire », a déclaré Paul.

«C’était l’un de nos super-héros noirs. Je pense que Black Panther était quelque chose de si puissant pour moi, avec mes enfants, de voir un super-héros qui leur ressemble. Et la façon dont il l’a joué avec tant de classe et d’élégance, c’était difficile.

Il a ensuite évoqué Robinson.

«En plus de perdre Cliff Robinson. Je pense qu’en plus de tout, un de nos frères, à un si jeune âge à 53 ans », a déclaré Paul. «Je me souviens avoir été enfant, regarder Cliff Robinson, grandir, le regarder jouer contre Michael Jordan.»

Robinson a joué 18 saisons en NBA, passant huit ans sur les Portland Trail Blazers, où il a été nommé sixième homme de l’année en 1993, un All-Star en 1994 et a fait deux équipes secondes All-Defensives.

Robinson a également joué pour les Phoenix Suns, les Detroit Pistons, les Golden State Warriors et les New Jersey Nets. Ses 1380 matchs en carrière sont les 14es les plus marquants de l’histoire de la NBA.

Il est mort d’un lymphome, a déclaré sa famille dans une déclaration à Shams Charania de l’Athletic.

Boseman est décédé vendredi soir d’un cancer du côlon, dont il a été diagnostiqué il y a quatre ans, a déclaré sa famille dans un communiqué.

Boseman, surtout connu pour avoir joué T’Challa dans «Black Panther», a également joué des figures noires révolutionnaires, dont Jackie Robinson dans «42», le juge de la Cour suprême des États-Unis, Thurgood Marshall, dans «Marshall» et James Brown dans «Get on Up».

Olson, décédé à l’âge de 85 ans, a transformé l’Arizona en une puissance.

Il a entraîné les Wildcats de 1983 à 2007, faisant le tournoi de la NCAA 23 années de suite, atteignant quatre Final Fours et remportant le championnat national 1997.

Au total, il est allé 589-187 avec l’Arizona et a remporté 11 championnats Pac-10.