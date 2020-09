Le 24 août est depuis longtemps connu sous le nom de Kobe Bryant Day et / ou Mamba Day en l’honneur de la légende des Los Angeles Lakers. Mais ce jour est devenu encore plus spécial pour tout le monde dans le monde à la suite du tragique accident d’hélicoptère qui a coûté la vie à Kobe, à sa fille Gianna et à sept autres personnes plus tôt cette année.

Bryant a eu un tel impact sur tant de personnes dans le monde et sa mort a frappé tant de gens. De toute évidence, il y a beaucoup de joueurs dans la ligue qui ont joué avec ou contre Kobe dans sa carrière et l’un des rares à avoir vraiment partagé l’intensité de Khis et le désir de gagner à tout prix est le meneur d’Oklahoma City Thunder Chris Paul.

Les deux étaient des adversaires à maintes reprises au fil des ans, mais étaient également des coéquipiers olympiques en 2008 et 2012. Il existe de nombreuses histoires sur les habitudes et l’éthique de travail de Kobe qui se démarquent du reste de l’équipe et beaucoup sur ces listes ont parlé de l’impact que l’expérience avait sur eux.

De nombreux joueurs ont cherché à rendre hommage à Kobe après sa mort, mais celui qui est probablement passé inaperçu est ce que Paul a fait.

« Les gens ne le sauraient probablement jamais, mais avant le match, je frappais le chandelier trois fois avant le saut au ballon », a déclaré Paul après la victoire de son équipe sur les Houston Rockets lors du quatrième match de leur série de premier tour.

« Je fais huit maintenant et je lève les yeux et je dis: » Allons-y, Bean. « Parce que je sais quel type de concurrent il était. »

C’est une chose vraiment touchante à faire pour Paul et montre à quel point Kobe comptait vraiment pour lui. Comme il l’a dit, Bryant avait une compétition contrairement à presque tout le monde que la ligue a vu, et Paul est quelqu’un qui peut comprendre cela. Il y avait sans aucun doute un niveau de respect entre les deux.

De nombreux joueurs ont rendu hommage le jour de Kobe, que ce soit avec leur tenue vestimentaire avant le match ou des messages sur les chaussures. Les Lakers ont probablement rendu le plus grand hommage avec leur performance contre les Portland Trail Blazers. Mais l’hommage de Paul en est un qui se poursuivra bien après un seul jour.

Damian Lillard dédie la piste NBA 2K21 à Kobe Bryant

Tant de joueurs ont été profondément blessés et affectés par la mort de Kobe Bryant et beaucoup ont rendu hommage depuis ce jour tragique. Pau Gasol, l’un des amis les plus proches de Kobe, a été vu passer du temps avec la famille de Kobe et s’assurer que tout allait bien. Pendant ce temps, la superstar des Portland Trail Blazers, Damian Lillard, a sa propre voie.

Aussi bon que Lillard soit sur le terrain, il est également bien connu pour son talent de rap et maintenant ces deux choses se rejoignent. Lillard a été nommée comme l’une des athlètes de couverture pour NBA 2K21, Kobe étant également l’athlète de couverture pour l’édition Legends. Mais Lillard fera également partie de la bande originale.

Lillard a annoncé que sa chanson intitulée «Kobe» avec Snoop Dogg et Derrick Milano fera partie de la bande originale de NBA 2K21. Pour quelqu’un comme Kobe qui a pu étendre sa portée au-delà du terrain de basket, Lillard rendre hommage de cette manière est tout à fait approprié.

