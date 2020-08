Lonzo Ball et Zion Williamson sont entrés ensemble sur le terrain fin janvier et ont presque immédiatement eu une chimie visible ensemble. Même lors de leur premier match ensemble lors des débuts de Williamson, Ball a contribué à tous les buts du placement sauf un dans les 17 points consécutifs de Williamson au quatrième quart.

Au total, Williamson a inscrit 210 buts sur le terrain cette saison, dont 160 assistés. Ball représentait 70 de ces passes, ce qui signifie que près de la moitié des tirs assistés de Williamson provenaient de Ball et exactement un tiers des tirs réalisés par Williamson cette saison étaient assistés par Ball.

Lors de la discussion des jeux Ball-to-Williamson cette saison, la conversation doit inclure leurs alley-oops. Les passes d’élite de Ball sont égalées par l’athlétisme d’élite de Williamson et le résultat était souvent spectaculaire.

En 24 matchs ensemble, Ball a lancé 15 lobs à Williamson de partout sur le terrain. Tous sauf deux se sont terminés par des dunks de Williamson et chaque dunk s’est terminé avec des fans sur leurs pieds.

La saison morte des Pélicans bat son plein, il n’ya pas de meilleur moment pour revenir sur chacun de ces lobs et les classer. Chacun des 13 dunks a reçu un score de un à cinq dans quatre catégories distinctes: le degré de difficulté sur la passe, le degré de difficulté sur le dunk, la distance de la ruelle-oop et le facteur wow de la pièce. La dernière catégorie est la plus libérale et sert à donner à chaque dunk un coup de pouce en fonction du contexte.

Le score final a été compté et chaque dunk a été classé. Une cravate a été rompue par quel dunk j’aimais le plus parce que c’est ma liste. Cela dit, voici le classement définitif de chaque lob Ball-to-Williamson.

13

Aux Houston Rockets, le 2 février

Passe – 1/5, Dunk 1/5, Distance 1/5, Facteur Wow 1/5. Total – 4

La ruelle la plus basique qu’ils avaient. Selon presque toutes les normes, une allée académique sur un fastbreak 2 contre 1. Nous résisterons cependant à ce jeu.

12

vs Memphis Grizzlies, 31 janvier

Passe 3/5, Dunk 1/5, Distance 1/5, Facteur Wow 1/5. Total – 6

Ce dunk a montré non seulement la capacité de passe de Ball alors qu’il le lançait juste au-dessus d’un défenseur, mais aussi sa conscience. Il poursuit le rebond et trouve immédiatement Williamson pour le lob avant que la défense ne sache qu’il est là.

11

vs Sacramento Kings, 6 août

Passe 3/5, Dunk 2/5, Distance 2/5, Wow Factor 2/5. Total – 9

La balle rend cette passe plus facile qu’elle ne l’est car il court à pleine vitesse et y touche toujours. Cela montre également les avantages de pousser le ballon vers le haut même lorsque la défense est de retour.

dix

aux Lakers de Los Angeles, le 25 février

Passe 2/5, Dunk 4/5, Distance 3/5, Facteur Wow 3/5. Total – 12

La capacité des deux à chronométrer cette rotation et ce lob étant donné le peu de temps de jeu qu’ils avaient ensemble à ce stade est incroyable.

9

vs Utah Jazz, 30 juillet

Passe 3/5, Dunk 4/5, Distance 4/5, Wow Factor 2/5. Total – 13

Le facteur Wow prend un peu un coup dans la bulle parce que les réactions des fans font partie de ce qui les a rendus formidables. De plus, Ball lance cette passe depuis le milieu du terrain lorsque Williamson est à 18 pieds du panier.

8

vs Memphis Grizzlies, 31 janvier

Passe 3/5, Dunk 3/5, Distance 3/5, Wow Factor 4/5. Total – 13

Un exemple typique des réactions des fans est ce dunk. Encore une fois, cependant, Ball commence à lancer cette passe à partir de la ligne des trois points lorsque Williamson est à la ligne des trois points.

7

vs Boston Celtics, 26 janvier

Passe 4/5, Dunk 3/5, Distance 3/5, Wow Factor 3/5. Total – 13

La première allée officielle de Ball à Williamson était incroyablement impressionnante. La passe de la balle est impressionnante, même s’il s’agit d’un jeu conçu, et Williamson rend un jeu difficile facile.

6

à Chicago Bulls, le 6 février

Passe 5/5, Dunk 4/5, Distance 4/5, Wow Factor 4/5. Total – 17

À partir de ce moment, les dunks font un grand saut. C’est la première fois que Williamson retire un défenseur pour se séparer et Ball le lit parfaitement dès le premier instant. Sa passe de près du milieu du terrain est parfaite sur le défenseur et Williamson jette un poster dunk.

5

vs Memphis Grizzlies, 3 août

Passe 5/5, Dunk 5/5, Distance 5/5, Wow Factor 3/5. Total – 18

Celui-ci est à nouveau frappé pour être dans la bulle, mais c’est probablement la meilleure passe de Ball du groupe. C’est un jeu bien défendu par Anthony Tolliver et Ball lance une passe parfaite à 15 mètres.

4

vs Los Angeles Lakers, 1er mars

Passe 5/5, Dunk 5/5, Distance 3/5, Wow Factor 5/5. Total – 18

Un autre jeu que le défenseur, cette fois Kyle Kuzma, défend très bien. Mais la passe de Ball est sur l’argent et Williamson est trop gros et trop fort pour Kuzma.

3

à Minnesota Timberwolves, le 8 mars

Passe 4/5, Dunk 4/5, Distance 5/5, Wow Factor 5/5. Total – 18

En termes de facteur Wow, ce dunk mérite probablement un six. Même selon les normes normales, Ball lancer un lob occasionnel de 50 pieds à Williamson est incroyable. C’est plus incroyable quand une minute plus tôt…

2

à Minnesota Timberwolves, le 8 mars

Passe 5/5, Dunk 4/5, Distance 5/5, Wow Factor 5/5. Total – 19

… Les deux ont réussi un dunk identique encore plus loin. La balle lance une passe de l’intérieur de la ligne à trois points opposée. Williamson bat tout le monde sur le court et termine une autre passe parfaite.

1

à Houston Rockets, le 2 février

Passe 5/5, Dunk 5/5, Distance 5/5, Wow Factor 5/5. Total – 20

C’est le dunk qui coche toutes les cases. La passe de Ball vient de 15 mètres de distance alors que Williamson est à peine à l’intérieur de la ligne des trois points. James Harden le défend aussi bien que l’on peut défendre une tentative de dunk de Williamson. Mais Williamson est trop athlétique et jette un dunk ridicule.

C’est la première fois que les deux se connectent à distance. The Wow Factor parle de lui-même, car ceux qui n’ont pas célébré le dunk à voix haute comme ceux d’IN HOUSTON l’ont fait, ils ont été laissés sans voix par ce qu’ils venaient de voir.