Samedi, la communauté de la NBA a pleuré une autre perte alors que 2020 continue d’être l’année qui prend.

Clifford Robinson, un vétéran de la NBA de 18 ans et ancien All-Star, est décédé à 53 ans, a-t-on rapporté. On se souviendra surtout de Robinson pour son temps avec les Portland Trail Blazers. Après avoir été repêché par le club en 1989, il ferait partie du club du Western Conference Championship qui a perdu contre Michael Jordan et les Chicago Bulls lors de la finale de la NBA en 1992.

Robinson allait être nommé sixième homme de l’année de la NBA la saison suivante, puis un All-Star de la NBA la suivante, en 1993-94.

Après sept ans à Portland, Robinson est parti pour Phoenix, où il a joué pour les Suns pendant quatre ans. Il jouerait des rôles de deux saisons pour les Golden State Warriors entre ses séjours avec les Detroit Pistons et les New Jersey Nets.

Robinson a pris sa retraite peu de temps après avoir été abandonné par les Nets en juillet 2007.

L’organisation Trail Blazers faisait partie des membres de la communauté NBA pour reconnaître publiquement la mort de Robinson samedi matin.

Les Warriors, comme prévu, ont également pleuré la mort de Robinson, tweetant ce qui suit:

Nous sommes choqués et attristés par le décès de Clifford Robinson. Clifford était un professionnel accompli qui aimait le jeu et jouait avec un incroyable sentiment de joie et d’intensité. Nous transmettons nos pensées et nos prières à la famille et aux amis de «Oncle Cliffy» pendant cette période.

Parti trop tôt, il laisse derrière lui un héritage en tant que l’un des grands hommes «extensibles» de la NBA. À 6 pieds 11 pouces, il était un tireur crédible et connecté sur 35,6% de sa carrière.

Il ne sera pas oublié.