À moins d’un renversement de dernière minute, le gardien des étoiles Russell Westbrook (souche quad droit) reste absent pour le cinquième match de mercredi de la série éliminatoire de premier tour de Houston contre Oklahoma City. Donc, si les Rockets veulent retourner le script après des défaites consécutives dans lesquelles ils ont été surclassés tard dans des matchs serrés, ils auront probablement besoin d’être améliorés de l’intérieur.

Avec le meilleur des sept séries désormais à égalité à deux matchs chacun, le vainqueur du cinquième match a remporté plus de 80% de ces scénarios, historiquement. En conséquence, les Rockets savent qu’ils doivent comprendre les choses rapidement.

«Ils ont joué un peu mieux que nous dans la dernière ligne droite», a déclaré l’entraîneur-chef de Houston Mike D’Antoni après le match 4. «Nous avions notre apparence, nous ne les avons pas réussi. Nous avons retourné la balle plusieurs fois. Cela nous a fait mal, mais je pensais que les deux équipes avaient une chance de gagner, nous ne l’avons tout simplement pas fait. «

«Il y a des choses que nous allons ajuster, et des choses que nous regarderons et améliorerons», a conclu D’Antoni. «C’est une série de deux sur trois pour le moment. Rien n’est perdu, rien n’est gagné et nous allons travailler. »

Au fur et à mesure que la série progressait, les Thunder sont devenus de plus en plus à l’aise avec une gamme plus petite sans le centre traditionnel Steven Adams. Au lieu de cela, ils ont réussi à utiliser Lu Dort pour défendre James Harden; trois gardes de meneurs de jeu solides: Chris Paul, Shai Gilgeous-Alexander et Dennis Schroder; et le tir et la longueur de l’attaquant de 6 pieds 10 pouces Danilo Gallinari pour espacer le sol.

«Ils sont allés petit et ont essayé de mettre au 5 et ont vraiment essayé de nous disperser et d’attaquer un contre un», a déclaré Eric Gordon, qui a marqué 23 points. «Ils ont marqué beaucoup de paniers en un contre un. Nous allons faire des ajustements, mais ce jeu était vraiment une question de défense. «

À certains égards, le Thunder a battu les Rockets à leur propre jeu. Alors que le système de petite balle de Houston est construit autour des principes de commutation et de polyvalence, avec tous les défenseurs capables de garder n’importe quelle position, les meilleurs défenseurs de la zone avant de Houston comme P.J. Tucker, Robert Covington et Harden ont eu du mal à rester devant les gardes.

« Ce sont des gardes rapides », a déclaré Harden après le match 4. « De toute évidence, ils sont très bons pour entrer dans la peinture. »

Le compromis, sans Adams, est qu’il y a peu de protection de jante OKC. Mais Harden a parfois eu du mal contre Dort, et avec Westbrook mis à l’écart, il n’y a pas d’autre Rocket qui ait toujours montré une capacité à effondrer la défense en marquant sur ses disques.

Ainsi, avec la série potentiellement en jeu, il pourrait appartenir à Harden (finaliste All-Star et MVP) d’élever encore son niveau de jeu. Dans le quatrième match de lundi, « The Beard » est devenu le premier joueur de l’histoire des séries éliminatoires de la NBA à perdre tout en ayant plus de 30 points, plus de 15 passes et plus de 5 rebonds.

«Nous nous sommes éloignés de ce que nous faisons des deux côtés du ballon.» Harden a évoqué l’effondrement tardif de son équipe après avoir mené par 13 à la fin du troisième quart.

«De toute évidence, les équipes vont faire des courses. mais c’est la façon dont ils ont fait leur course », a expliqué Harden. «Nous n’avons pas obtenu les tirs que nous voulions offensivement et défensivement, nous ne respections pas nos principes.»

«Donc, ce fut un désastre des deux côtés», a résumé Harden.

À un moment donné, Harden a raté sept trois points consécutifs, dont beaucoup sur les réseaux sociaux l’ont exhorté à conduire davantage à l’intérieur.

La fatigue a peut-être également été un facteur contributif, puisque D’Antoni a joué à Harden pendant 43 minutes, un sommet du match, et ne l’a fait asseoir qu’une minute en seconde période. Avec le banc de Houston en difficulté, il est compréhensible que D’Antoni ait hésité à l’idée de jouer des réserves prolongées pendant la seconde moitié d’un match serré, surtout sans Westbrook comme option pour les guider pendant que Harden se repose.

Après Harden, c’est Gordon et le garde de réserve Austin Rivers qui semblent être les meilleurs attaquants de Houston – mais les deux ont été incohérents tout au long de la série. Si la fatigue est un problème, D’Antoni pourrait également expérimenter avec le tir supplémentaire de 3 points de Ben McLemore, qui a joué 24 minutes dans la victoire de Houston dans le premier match (le meilleur match offensif de l’équipe de la série) mais seulement neuf minutes dans le Défaite du match 4.

Avec McLemore largement mis au banc et Rivers en difficulté, seuls six Rockets (les cinq partants plus Jeff Green) ont dépassé 15 minutes dans le match 5. Peut-être que le kilométrage cumulé a rendu Harden et d’autres partants moins disposés à conduire à l’intérieur et potentiellement à absorber le contact physique.

Quelle que soit la solution, le cinquième match est le moment pour Houston de faire ces ajustements, car l’équipe qui monte 3-2 dans une série éliminatoire NBA au meilleur des sept remporte généralement la série plus de 80% du temps.

En tant que tête de série n ° 4, Houston aura un «avantage sur le terrain» lors du cinquième match sur le Thunder n ° 5. À ce stade, l’équipe à domicile est à quatre contre quatre dans la série. Pourtant, comme tous les matchs se jouent sans fans dans la bulle Disney World de la NBA en Floride, cette tendance semble en grande partie une coïncidence. (Peut-être que les Rockets apprécient les ventilateurs virtuels supplémentaires et certains des sons de leur système de sonorisation habituel du Toyota Center.)

Le match 5 débute à 17h30. Central mercredi, avec une émission nationale diffusée sur TNT et une version régionale (avec les annonceurs de Houston) sur AT&T SportsNet Southwest. Les deux réseaux ont également des options de streaming disponibles pour les abonnés via leurs applications mobiles.

