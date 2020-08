Historiquement, dans les séries éliminatoires de la NBA qui sont à égalité après quatre matchs, le vainqueur du cinquième match a finalement remporté la meilleure des sept séries plus de 80% du temps. Houston pourra-t-elle poursuivre cette tendance?

C’est ce qui est en jeu dans le match 6 de lundi soir entre les Rockets et le tonnerre d’Oklahoma City, avec un avertissement prévu à 20h00. Au centre du complexe «bulle» Disney World de la ligue en Floride.

En cinq matchs, l’équipe «à domicile» est un parfait 5-0 dans la série du premier tour. Cela inclut le match 5 de samedi, dans lequel les Rockets ont gagné par 114-80 – la plus grande marge de toute victoire en séries éliminatoires de l’histoire de la franchise. Les 80 points accordés sont le moins élevé de tous les matchs entraînés par Mike D’Antoni depuis qu’il a pris le poste de Houston en 2016, à la fois en saison régulière et en séries éliminatoires.

En théorie, l’avantage du terrain à domicile ne devrait pas signifier grand-chose à la bulle, car il n’y a pas de fans en personne. Mais il y a plus de sections de fans virtuels, ainsi que d’autres avantages tels que des sons d’ambiance provenant de l’arène habituelle de l’équipe hôte. Si ceux-ci sont bénéfiques, cela pourrait aider le Thunder « hôte » dans le match 6. Après tout, leurs deux victoires sont venues en tant qu’équipe locale.

En ce qui concerne le basketball, les priorités de Houston deviennent plus claires:

Éviter les rotations: Houston enregistre en moyenne 8,3 revirements par match dans leurs trois victoires et 14,5 dans les deux défaites. « Si nous pouvons le maintenir en dessous de 10, nous avons un bon tir », a déclaré D’Antoni après le match.

La défense: Les Rockets ont la défense n ° 1 de la NBA en termes de classement net lors des séries éliminatoires de 2020, et ils ont limité le Thunder à 35 points en seconde période et à 80 pour le match lors de l’explosion de samedi. L’attaquant Danilo Gallinari, qui a mené l’OKC au score en saison régulière, a été maintenu à un point bas de la saison sur seulement cinq tentatives de tir.

Harden comprendre Dort: En trois matchs, la défense du garde recrue Lu Dort avait causé des problèmes à la star des Rockets, James Harden. Cela a radicalement changé dans le quatrième match et en particulier dans le cinquième match, lorsque Harden a marqué 31 points sur 11 tirs sur 15 (73,3%). Houston a également amorcé Dort, un mauvais tireur en attaque, dans une équipe de 16 tentatives de tir. Il n’en a fait que trois (18,8%).

Intégrer Russ: Après avoir raté plus de deux semaines avec une souche de quad droit, Russell Westbrook était naturellement rouillé lors de son retour dans le cinquième match, manquant 10 des 13 tirs. Mais D’Antoni a déclaré dimanche que Westbrook «se sent bien» physiquement et qu’il devrait se débarrasser de la rouille à mesure qu’il joue davantage. Westbrook a obtenu sept passes décisives pour zéro roulement, et les Rockets ont crédité son énergie et son leadership dans la grande victoire.

Nourrir la main chaude: Robert Covington a tiré 50% ou plus à partir de 3 points en trois matchs consécutifs, dont 6 sur 11 (54,5%) dans une explosion de 22 points lors du cinquième match.

Slash Gordon: Au cours des trois premiers matchs de la série, Eric Gordon ne tirait qu’à 34,4% du terrain, et plus de 40% de ses tentatives globales étaient à distance de 3 points. Dans le cinquième match, seulement trois de ses 17 tirs étaient à 3 pointeurs, et Gordon a réussi 9 des 14 tirs (64,3%) à l’intérieur de l’arc. «Si le tir à 3 points ne commence pas, je vais ramener le ballon dans le panier», a déclaré Gordon, qui a en moyenne 21,5 points dans les matchs 4 et 5. «Je vais marquer de toute façon. . »

Le Thunder s’est rallié pour égaliser la série après avoir perdu les deux premiers matchs, et D’Antoni s’attend à voir une résilience similaire dans le match 6. « Ils ne vont nulle part », a déclaré l’entraîneur de Houston après le match 5. « Ce sera un le chien se bat au prochain match, et nous verrons ce qui se passe.

D’Antoni a poursuivi ses commentaires:

Fermer les gens est l’une des choses les plus difficiles à faire. ne veut rien dire. Nous devons gagner le prochain match, et ils doivent gagner le prochain match. Il n’y aura pas de déception, espérons-le, de notre côté. Il vaut mieux ne pas être. Cela n’a pas d’importance. On jette juste les disques,

L’attaquant de Houston PJ Tucker et le garde d’Oklahoma City Dennis Schroder ont chacun été condamnés à une amende de 25000 $ par la NBA pour leur bagarre du cinquième match, mais aucun ne sera suspendu pour le match 6. Alors que Schroder tentait de naviguer sur un écran Tucker, il a établi un contact sous la ceinture. avec la région de l’aine de Tucker. Tucker, naturellement enragé par l’acte, a crié à Schroder et lui a donné un léger coup de tête à l’arrière de la tête. Les deux ont été éjectés.

Schroder a déclaré que son contact n’était pas intentionnel, bien que Tucker ait déclaré dimanche à l’entraînement de Houston qu’il n’avait pas acheté cette explication. Il a également déclaré que Schroder ne l’avait pas contacté pour discuter de l’incident, ce qui pourrait créer des moments tendus sur le terrain lors du sixième match.

Le match 6 entre les Rockets et le Thunder débute à 20h00. Central lundi, avec une émission nationale sur TNT et une version régionale (avec les annonceurs de Houston) sur AT&T SportsNet Southwest. Avec une victoire, Houston accède au deuxième tour pour affronter les Lakers de Los Angeles. S’ils perdent, un 7e match décisif aura lieu mercredi soir.

Cet article Comment et quoi surveiller est apparu en premier sur actualité.