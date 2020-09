Parier sur les accessoires peut être l’un des moyens les plus simples de construire votre bankroll, en particulier dans les séries éliminatoires de la NBA. Les paris sportifs ont tendance à offrir des limites plus basses et à agir moins sur les accessoires que sur les jeux, de sorte qu’ils ne sont pas autant incités à publier une ligne précise.

C’est là que notre outil Player Prop est utile. Nous comparons nos projections NBA à la pointe de l’industrie aux accessoires affichés sur une variété de paris sportifs pour identifier les meilleurs jeux chaque jour. Chaque pari est ensuite noté sur une échelle de 1 à 10, 10 étant la meilleure note possible.

Victoire-Perte (Win PCT)

Qualité de pari de 10

775-572 (57%)

Pari de qualité de 9

942-776 (54%)

Pari Qualité de 8

1432-1263 (52%)

Les accessoires de joueur de mercredi proviennent du match 7 de ce soir:

Houston Rockets contre Oklahoma City Thunder à 21h00 ET sur ESPN



Paris sur les accessoires du joueur NBA

Houston Rockets, Russell Westbrook



The Prop: Moins de 21,5 points (-117)



Aucun jeu 7 n’est à court de scénarios, mais même dans un récit bien rempli, Russell Westbrook prend le gâteau. Westbrook a applaudi depuis la ligne de touche alors que Houston prenait une avance de 2-0 dans la série, puis a vu son ancienne équipe d’Oklahoma City revenir pour égaliser les choses à deux matchs chacun. Les quelques jours de repos supplémentaires pendant la grève des joueurs ont permis à Russ de faire ses débuts en séries éliminatoires des Rockets dans le cinquième match, mais il était calme avec seulement sept points en 23,6 minutes dans la victoire. Il était beaucoup plus bruyant lors du sixième match, marquant 17 points et dominant le ballon tard sous le regard de James Harden, perdant le match pour Houston.

Donc, nous voici dans le match 7. Aurons-nous Good Russ ou Bad Russ?

La réponse n’est peut-être pas grand-chose non plus. Quelques minutes après la défaite de Houston dans le sixième match, des informations ont immédiatement été divulguées selon lesquelles Westbrook serait à la limite de minutes pour le match 7. Westbrook n’a joué que 23,6 et 27,3 minutes lors de ses deux matchs, et il ne ressemble clairement pas à lui-même. S’il est à nouveau bloqué environ 25 minutes, il sera assez difficile de dépasser 21,5 points.

Westbrook a marqué 27,3 points toutes les 36 minutes cette saison avec les Rockets. Au même rythme, il dépasserait ce nombre en 29 minutes. Je ne suis pas sûr qu’il ait ces minutes, et je ne suis pas sûr qu’il marque à ce rythme même s’il est là aussi longtemps. Certains livres ne jouent même pas les points de Westbrook, se méfiant de sa limite de minutes. Je saisis cela sous et je le monte aussi haut que -175 et aussi bas que 19,5 points.

Houston Rockets, P.J. Tucker



The Prop: Plus de 6,5 rebonds (-106)



Le jeu 7 est la fin. Il n’y a pas de retenue, pas de minutes d’économie pour un autre jour. Dans le match 7, les entraîneurs mettent les joueurs en qui ils ont confiance aussi longtemps qu’ils peuvent jouer, et c’est tout. Et pour Houston, c’est P.J. Tucker.

Tucker a déjà joué au moins 38 minutes dans trois des quatre derniers matchs. Il a eu au moins huit rebonds dans les trois, et il fait de plus en plus sentir sa présence sur la vitre alors que Steven Adams joue un rôle plus discret pour Oklahoma City.

Rien de tout cela n’est nouveau pour Tucker. Il a accéléré son rebond à 7,5 RPG lors des séries éliminatoires de l’année dernière et correspond à nouveau à ce chiffre cette fois-ci. Nous projetons Tucker à 8,3 rebonds, et je pense que cette ligne est un rebond complet trop bas. Notre outil Props attribue à celui-ci une note de 10, et je le brise à ce nombre aussi élevé que -150.

Oklahoma City Thunder, Dennis Schroder



The Prop: Plus de 3,5 rebonds (+110) (bet365)



Le rebond de Schroder peut être très aléatoire, un nombre volatil qui dépend autant que de tout de ratés longs. Il a une moyenne de 3,3 RPG dans cette série, mais cela comprend des jeux haut de gamme de cinq, cinq et huit rebonds. Trois autres jeux, cependant, comprennent un total de deux rebonds combinés.

Nous ne pouvons pas expliquer une telle variance. Mais nous pouvons parier sur le temps de jeu, et celui de Schroder devrait être élevé dans le match 7. Les meilleurs alignements de Thunder de toute la saison ont eu Schroder en eux, et c’est encore plus vrai cette série alors qu’Oklahoma City essaie de faire petit pour égaler Houston. Schroder a vraiment été le deuxième joueur le plus fiable d’OKC cette série en dehors de Chris Paul. Il est passé à 37,1 minutes dans le sixième match et devrait être là-bas autant qu’il le peut à nouveau ce soir.

Nous projetons Schroder à 35 minutes, et il a en moyenne 4,4 rebonds toutes les 36 minutes avec Oklahoma City. Ces probabilités en font un bon jeu dormant, et nous espérons que les rebonds iront dans notre sens. Je jouerai celui-ci à -110.

