Les LA Clippers ont battu les Dallas Mavericks dans le cinquième match de la série du premier tour de la Conférence Ouest. Alors que la victoire était célébrée après le match, l’attention s’est rapidement tournée vers Jacob Blake et la conférence de presse incroyablement émouvante d’après-match de l’entraîneur-chef Doc Rivers exigeant des changements.

Une vidéo a été diffusée dimanche soir d’un autre homme noir non armé, Jacob Blake, abattu sept fois dans le dos par un policier à bout portant.

Avant le match, Rivers a été interrogé sur le tir de Blake à Kenosha, dans le Wisconsin, mais a déclaré qu’il garderait ses commentaires pour après le match car il avait beaucoup à dire et devait se concentrer sur le match. Voici ce que Rivers avait à dire.

«C’est tellement triste», a déclaré Rivers, enlevant son masque tout en regardant hors-champ. «Ce qui me distingue, c’est juste de regarder la Convention républicaine, de voir cette peur. Tout ce que vous entendez, c’est Donald Trump et tous parler de peur. Nous sommes ceux qui se font tuer. Nous sommes ceux qui se font tirer dessus. Nous sommes ceux à qui on nous refuse de vivre dans certaines communautés. Nous avons été pendu. Nous avons été abattus. Tout ce que vous faites, c’est continuer à entendre parler de la peur.

Les émotions de Rivers ont eu raison de lui alors que les larmes commençaient à lui monter aux yeux.

«C’est incroyable pourquoi nous continuons à aimer ce pays, et ce pays ne nous aime pas en retour. C’est vraiment si triste. Genre, je devrais juste être entraîneur. Je me souviens si souvent de ma couleur. C’est vraiment triste. Nous devons faire mieux. Mais nous devons exiger mieux. C’est drôle, nous protestons. Ils envoient des gardes anti-émeute. Ils envoient des gens en tenue anti-émeute. Ils vont au Michigan avec des fusils. Ils crachent sur les flics. Rien ne se passe.

«La formation doit changer dans la police. Les syndicats doivent être démolis dans la police. Mon père était flic. Je crois aux bons flics. Nous n’essayons pas de dissiper la police et de lui retirer tout son argent. Nous essayons de les amener à nous protéger, tout comme ils protègent tout le monde. Je ne voulais pas en parler avant le match parce que c’est si difficile de continuer à le regarder. Cette vidéo, si vous regardez cette vidéo, vous n’avez pas besoin d’être noir pour être indigné. Vous devez être américain et indigné.

«Comment les républicains osent parler de peur. Nous sommes ceux qui doivent avoir peur. C’est nous qui devons parler à tous les enfants noirs. Quel père blanc doit parler à son fils de la prudence si vous vous faites arrêter? C’est juste ridicule. Ça continue juste. Il n’y a pas de frais. Breonna Taylor, pas de frais, rien. Tout ce que nous vous demandons, c’est que vous respectiez la Constitution. C’est tout ce que nous demandons pour tout le monde, pour tout le monde. »

Voici une partie de la conférence de presse incroyablement émouvante de Doc Rivers après le match – « C’est incroyable pour moi de savoir pourquoi nous continuons à aimer ce pays et ce pays ne nous aime pas en retour … C’est vraiment tellement triste. » Pic.twitter.com/qjtM5Id6ty – Tomer Azarly (@TomerAzarly) 26 août 2020

Les commentaires de Rivers ont fait écho dans le monde entier, alors que les stars de la NBA ont réagi à l’incroyable clip qui a déjà fait son chemin dans les médias sociaux. Mercredi matin, ce sera sûrement l’un des plus gros titres de la journée.

Au cours des 48 dernières heures, des joueurs de toute la ligue ont exprimé leur frustration d’être à l’intérieur de la bulle NBA, impuissants. Ils sont incapables de manifester dans les rues, incapables d’agir de quelque manière que ce soit pour faire une différence. Rivers ne croit pas que l’arrêt du jeu soit la voie à suivre, mais n’y réfléchirait pas à deux fois si ses joueurs disaient qu’ils ne voulaient pas jouer.

«Je pense que la seule chose, c’est que vous jouez toujours. Vous savez quoi, nous pouvons lutter pour la justice, mais nous devons quand même faire notre travail. Je le crois vraiment. En faisant notre travail, les gens voient l’excellence des Américains, des Noirs américains et des Américains blancs. Je ferais toujours mon travail. C’est juste mon avis. Mais si mes joueurs me disaient non, ce serait non. Je peux te dire ça. Lorsque vous regardez cette vidéo, c’est écœurant, écœurant. Ses enfants étaient dans la voiture. Comment ont-ils pu sortir cela de leur esprit? Comment ces enfants sont-ils normaux?

En 2014, Doc Rivers a dû traverser sans doute le plus gros scandale de Donald Sterling et les fuites de ses commentaires racistes. Alors, quel est son message aux joueurs maintenant, au milieu de tant de souffrances au sein de leurs communautés?

«Mon message est le suivant: poursuivez vos rêves. Vous ne permettez à rien de vous éloigner de vos rêves. Pendant le truc avec Donald Sterling, Matt Barnes, Chris Paul, D.J., Blake, tous ces gars, J.J. Redick, ils se sont tous rapprochés. À la fin de la journée, la seule chose que nous avons décidé, c’est que lorsque nous étions petits enfants, nous étions seuls dans la cour arrière, nous rêvions de gagner les championnats, Donald Sterling n’était pas dans nos rêves, et ces flics non plus. Donc, ils ne prendront personne, ils ne nous enlèveront pas nos rêves, d’accord? Ce serait donc mon message.

Le gardien des Clippers, Lou Williams, n’a parlé qu’un peu plus d’une minute après le match et a livré un message unique et fort.

«En ce qui concerne le match de basket-ball, je pense que ça va de soi. Je veux envoyer des prières et un cri à la famille Blake. Il est regrettable que nous soyons dans cette bulle et que nous sommes toujours aux prises avec ces problèmes. Nous sommes venus ici pour sensibiliser et utiliser nos voix pour d’autres gars et malheureusement, nous sommes ici et cela se passe toujours. Nous voyons toujours des hommes noirs non armés se faire tirer dessus dans les rues. C’est tout simplement ridicule à ce stade. Et je pense que c’est difficile d’être ici quand des choses comme celles-là se produisent. Vous vous sentez en quelque sorte impuissant. Vous pouvez utiliser votre voix d’une certaine manière mais je pense que notre présence est beaucoup plus ressentie.

«À tous nos frères dans les rues qui vont protester contre ces choses, qui vont se battre pour une législation pour la réforme des prisons et ce genre de choses, je pense que c’est très important. C’est juste triste. En dehors de nos maillots, nous sommes des hommes noirs et c’est donc effrayant pour une rencontre avec des policiers en ce moment. C’est regrettable. C’est tout ce que je dois dire ce soir. «

Lou Williams n’a eu qu’un seul message après le match aujourd’hui: à propos d’un Jacob Blake. pic.twitter.com/vQzCAmpe49 – Tomer Azarly (@TomerAzarly) 26 août 2020

Les rapports disent que Blake est vivant, mais est actuellement paralysé de la taille vers le bas, mais aurait besoin d’un miracle pour marcher à nouveau.

Il n’y a pas un mot pour décrire les vidéos qui apparaissent régulièrement sur les flux de médias sociaux montrant la brutalité policière contre les Afro-Américains non armés. C’est triste. C’est dégoutant. C’est vil. Plus que tout, c’est extrêmement fatigant à regarder, et comme l’a dit Rivers, vous n’avez pas besoin d’être noir ou blanc pour ressentir cela avec ces vidéos. Il faut juste être humain.

Les Clippers s’entraîneront mercredi avant d’affronter les Mavs lors du sixième match jeudi soir. LA espère clore la série et affronter le vainqueur de la série Denver Nuggets-Utah Jazz, qui est actuellement 3-2 en faveur de l’Utah.