Si les Timberwolves du Minnesota repêchent LaMelo Ball avec le choix n ° 1, il rejoindra une zone arrière aux côtés du très fréquenté D’Angelo Russell. En cinq saisons en NBA, Russell a joué pour quatre franchises, bien qu’il semble qu’il ait finalement trouvé une maison dans le Minnesota.

Bien que son rôle avec les Timberwolves semble être sûr pour l’avenir, la franchise a un choix intéressant à faire lors du prochain repêchage de la NBA 2020. L’équipe aura le choix entre sélectionner l’un des meilleurs espoirs avec le choix n ° 1 de LaMelo Ball, Anthony Edwards ou James Wiseman ou éventuellement échanger le choix.

Ball sera certainement l’un des noms les plus discutés avant le repêchage pour chaque franchise en tête du repêchage. Russell et Ball seraient certainement un couple passionnant, bien que défectueux, si l’équipe faisait cette sélection. Lors de son apparition sur le podcast Old Man and the Three de JJ Redick jeudi, Russell a été interrogé sur le fait de jouer avec Ball.

Russell: «Cela ne me dérangerait pas, honnêtement, si c’est ce que c’était et c’est ce qu’ils voient dans le futur. Mec, j’ai été dans tellement de situations, je l’attaquerais comme les autres. « Redick: «Il semble que ce serait une situation très similaire à votre dernière année à Brooklyn avec Caris (LeVert) et (Spencer Dinwiddie) et vous où vous avez plusieurs joueurs de balle, plusieurs gars attaquant le dribble. Ce sera intéressant de voir ce que vous faites avec ce choix. »

Bien qu’il n’ait joué à aucun match aux côtés de quiconque dans la famille, Russell sera toujours lié aux Balls. À Los Angeles, Russell a été traité quelques jours avant le repêchage de la NBA 2017 pour ouvrir la voie à Lonzo Ball en tant que meneur du futur. L’avenir n’a duré que quelques saisons avant que Ball lui-même ne soit distribué.

Au Minnesota, cependant, LaMelo et Russell pourraient former un partenariat fascinant semblable à celui de Brooklyn dans lequel Russell a remporté une offre All-Star au cours de la saison 2018-19.