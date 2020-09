Lorsque les joueurs de la NBA ont pris la décision de boycotter les matchs éliminatoires à la suite du tournage de Jacob Blake à Kenosha, dans le Wisconsin, il y avait des questions quant à savoir si cela conduirait ou non à l’annulation du reste des séries éliminatoires.

Il y a eu des rapports selon lesquels les Lakers de Los Angeles et les L.A. Clippers ont tous deux voté pour sortir et mettre fin à la saison. On ne sait pas exactement à quel point les joueurs étaient proches de s’éloigner.

Mais c’était sans aucun doute une possibilité et une possibilité que Danny Green a déclaré que les Lakers étaient prêts à faire. «C’était en quelque sorte dans l’air, 50-50», a déclaré Green. «J’avais un fort sentiment que ce ne serait pas (annulé). J’avais l’impression que la plupart de nos gars, les meilleurs de la plupart des équipes, voulaient être ici et jouer. Mais si nous ne défendons rien, nous n’obtiendrons rien.

«Nous étions donc prêts à partir si nous le devions.

Les joueurs ont ressenti le besoin de prendre position suite au dernier incident. Il leur est difficile de voir Black Lives Matter sur le terrain et plusieurs messages sur les maillots, puis de rester les bras croisés pendant qu’un autre homme noir est abattu par la police. Les joueurs veulent plus que des mots, ils veulent que des actions aient lieu.

Comptez Green parmi ceux qui ont soutenu la reprise des éliminatoires, mais seulement si les bonnes actions en dehors du terrain ont lieu. «Nous sommes arrivés jusqu’ici, arrivés là où nos familles sont presque ici, la fermer aurait été idiot», a-t-il reconnu.

«Mais il serait ridicule pour nous de ne pas obtenir un certain type de changement ou d’action. Nous allions donc arrêter de jouer et déclarer que nous devions obtenir un certain type de changement. »

La NBA a intensifié ses efforts avec la ligue et de nombreuses équipes travaillant avec les gouvernements locaux et étatiques pour adopter les changements qu’ils jugent nécessaires. La ligue continue maintenant, mais Green pense que s’ils en ont besoin, les joueurs recommenceront.

«Heureusement, nous avons de bonnes personnes derrière nous, un bon soutien, et les gens ont pris cette situation suffisamment au sérieux pour faire avancer les choses», a déclaré Green. «Nous sommes ici maintenant parce que nous avons toujours voulu être ici, avons toujours voulu jouer, mais si cela se résume à nouveau, si nous devons le faire, nous le ferons. Le basket-ball n’est qu’un jeu et beaucoup d’entre nous le feraient gratuitement. »

Anthony Davis dit que les propriétaires d’équipe seront tenus responsables

Alors que les joueurs et les propriétaires sont parvenus à un accord sur les éléments exploitables à l’avenir, il reste une possibilité pour l’un ou l’autre des camps d’être abandonné. Anthony Davis a clairement indiqué que si les propriétaires d’équipes ne respectaient pas leurs engagements, les joueurs n’hésiteraient pas à boycotter à nouveau.

«Après la réunion, nous sommes convaincus qu’ils le feront», a-t-il déclaré. «Les conversations se sont bien déroulées. Si ce n’est pas le cas, nous ne rejouerons plus. C’est aussi simple que ça. C’étaient des réunions très puissantes et percutantes, et je pense que les propriétaires (tiendront leur parole). »

Êtes-vous abonné à notre chaîne YouTube? C’est le meilleur moyen de regarder des interviews de joueurs, une couverture exclusive d’événements, de participer à des émissions en direct, et plus encore!