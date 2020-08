La santé mentale est devenue un sujet constant et nécessaire en 2020 et la bulle NBA n’a pas été exempte des défis que cette année a apportés. Alors que les équipes sont toujours dans la bulle se rapprochant de leur deuxième mois complet, le sujet de la santé mentale a été abordé plus tôt dans la semaine par Paul George, qui a évoqué le fait de se sentir anxieux et un peu déprimé, reconnaissant avoir parlé à un psychiatre pour l’avoir aidé à performance de 35 points lors du cinquième match contre les Mavericks.

Vendredi, le garde des Lakers Danny Green, qui était dans une crise de tir pendant une grande partie de la bulle mais qui tire à 40% sur 3 de la série, a également discuté de la façon dont l’environnement de la bulle peut exacerber des situations typiques et placer un joueur coincé dans sa tête. La routine constante et similaire n’aide pas non plus, telle que transcrite par Harrison Faigen de SB Nation.

«Mentalement, c’est un peu comme le jour de la marmotte ici», a déclaré Danny Green. «Je ne veux pas que ça paraisse aussi mauvais, mais la bulle est aussi bonne que ton jeu, tu sais? Vous n’avez pas beaucoup d’évasions ou de distractions extérieures. Si vous ne jouez pas bien, les murs vont se refermer de plus en plus sur vous. «

La bulle a présenté de nombreux défis inattendus aux joueurs, en particulier hors du terrain.