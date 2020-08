Dans un geste historique mercredi, les Milwaukee Bucks ont arrêté le monde du sport avec la décision de boycotter le cinquième match de leur série éliminatoire contre les Orlando Magic.

En réponse à la fusillade de Jacob Blake, les joueurs des Bucks n’ont pas attaqué le Magic sur le campus de Disney World de la NBA. Blake, un homme noir, a été abattu dans le dos à sept reprises par la police à Kenosha, Wisconsin, dimanche.

Après la manifestation des Bucks, deux autres matchs éliminatoires ont été boycottés. Le cinquième match entre les Trail Blazers-Lakers et les Thunder-Rockets a été reporté. Les joueurs et les équipes de la NBA ont partagé des messages de soutien à la décision des Bucks.

Les Golden State Warriors ont publié une déclaration à la suite des manifestations de la NBA et de la fusillade de Blake.

Via @warriors sur Twitter:

Les récents événements à Kenosha, Wisconsin, où un autre jeune homme noir, Jacob Blake, a été abattu par la police, sont consternants. Malheureusement, c’est encore un autre exemple de modèle inacceptable dans tout notre pays, non seulement ces derniers mois avec George Floyd et Breonna Taylor, mais pendant de nombreuses années douloureuses. Nous aidons les joueurs de la NBA à prendre des mesures visant à faire la lumière et à envoyer un message fort et clair: assez c’est trop. Nous sommes unis dans notre position contre l’injustice raciale.