Un nouveau rendez-vous avec la NBA ce soir nous amène au match que jouent Denver Nuggets et Utah Jazz ce soir, le sixième du match nul. Les Nuggets veulent égaliser le quart à trois, tandis qu’une victoire des Jazz leur permettrait de se qualifier pour les demi-finales des séries éliminatoires. Même ainsi, il n’est toujours pas clair que le match se jouera après que la NBA ait décidé de reporter les matchs de mercredi lorsque les Bucks ont décidé de se lever et de ne pas contester leur réunion en raison des récents événements dans le pays.

Les Denver Nuggets avaient à Jamal Murray et Nikola Jokic leur meilleur set pour remporter la victoire au cinquième match de ce match nul par un résultat de 117-107. Murray a été le meilleur buteur de l’équipe avec un total de 42 points et a mené son équipe avec un total de huit rebonds et huit passes. Jokic a également joué avec brio et a terminé le match avec un total de 31 points et, de cette manière, l’équipe a ajouté une victoire qui offre la possibilité de jouer ce sixième match et, peut-être, de faire match nul.

La réalité est que si l’on remonte à l’histoire de ce match nul, avec un partiel 3-1 contre après la défaite au quatrième match par un résultat de 129-127, personne n’avait Denver à réagir, mais l’équipe savait comment obtenir Des forces de faiblesse dans le cinquième et ses deux stars ont forcé un nouveau rendez-vous et, avec lui, l’espoir de ne pas avoir dit son dernier mot dans cette compétition.

Utah Jazz, pour sa part, n’a pas pu fermer le classement pour le prochain tour de la compétition lors du cinquième match malgré les 30 points marqués par Donovan Mitchell, qui a dirigé une équipe dans laquelle jusqu’à six joueurs ont terminé avec un bon performance. Malgré la belle soirée que Jokic a marqué à ce moment-là, les Jazz étaient en tête au tableau de bord avec une différence de neuf points à la mi-temps, mais la réalité est qu’ils se sont dégonflés en deuxième période, avec un partiel de 63- 44 contre. Mike Conley et Jordan Clarkson ont marqué un total de 17 points et aujourd’hui ils ont la chance de certifier leur passe pour les demi-finales s’ils font bien les choses.

Cette équipe a un leader clair, Donovan Mitchell qui a une moyenne de 37,6 points par match et avec lui l’équipe se classe parmi les meilleures en attaque dans ces Playoffs avec une moyenne de 127,4 points dans les cinq dernières. matchs contestés.

La réalité est que le match d’aujourd’hui est un carrefour pour les Nuggets, car Murray ne peut pas se qualifier seul pour l’équipe, donc la performance de son coéquipier Jokic sera la clé du succès ou de l’échec des Nuggets; quoi qu’il arrive aujourd’hui, nous voyons les Denver Nuggets couvrir la ligne sur le handicap.

Jeu: Denver Nuggets @ Utah Jazz

Pari: Denver Nuggets (+2,0)

Cotes: 1.91

Mise: 5/10

Maison de paris: William Hill

____________________

Conseils: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour recouvrer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestas.com.