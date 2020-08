Aujourd’hui, c’est la sixième rencontre entre les Denver Nuggets et Utah Jazz, un jeu crucial dans lequel les Nuggets peuvent forcer un bris d’égalité avec une septième date, ou le Jazz peut se qualifier s’ils remportent une quatrième victoire. Résumant la trajectoire de ces cinq premiers matchs, Denver a prévalu dans le premier par un résultat de 135-125, en prolongation lundi dernier, mais l’Utah a répondu en gagnant dans le deuxième mercredi dernier par un résultat de 124-105, et a passé devant son rival troisième par 124-87 vendredi; Le Jazz s’est finalement imposé pour la troisième fois consécutive dimanche par un résultat de 129-127 et quand tout semblait en faveur du Jazz, les Nuggets l’ont de nouveau gagné mardi par un résultat de 117-107, laissant l’égalité avec un 3-2 partiels en faveur de l’Utah.

Denver Nuggets avait perdu trois matchs consécutifs jusqu’à ce qu’ils gagnent à nouveau mardi dernier, laissant tout en suspens pour ce soir. Dans ce cinquième match, le meilleur buteur de l’équipe était Jamal Murray avec un total de 42 points, huit rebonds et huit passes, marquant 33 points seulement dans la seconde moitié du match.

Les Nuggets sont sixième en attaque dans ces éliminatoires car ils marquent en moyenne 114,2 points par match, alors qu’ils sont quatorzième en rebonds, neuvième en passes décisives donnant une moyenne de 22,4 par nuit et, en plus, ils sont quinzième en défense car ils permettent aux rivaux de marquer. une moyenne de 121,8 points sur ces derniers matchs. Le meilleur buteur de l’équipe est Jamal Murray avec une moyenne de 30,8 points et 6,4 rebonds, tandis que Nikola Jokic ajoute 26,4 points et 7,8 rebonds.

Utah Jazz avait tout en faveur pour fermer l’égalité lors du cinquième match de ce tour, mais contrairement à la quatrième rencontre, ils ne savaient pas comment clore le match et ont fini par perdre et forcer un sixième rendez-vous. Dans ce match, le meilleur buteur de l’équipe était Donovan Mitchell avec un total de 30 points et cinq passes.

Les Jazz sont deuxièmes en attaque dans ces éliminatoires car ils marquent en moyenne 121,8 points par match, alors qu’ils sont douzième en rebonds, sixième en passes décisives donnant une moyenne de 22,8 par nuit et, enfin, ils sont onzième en défense car ils permettent aux adversaires de marquer. une moyenne de 114,2 points par match. Le meilleur buteur de l’équipe est Donovan Mitchell avec une moyenne de 37,6 points, quatre rebonds et 5,6 passes, tandis que Mike Conley contribue avec 23,3 points et 4,3 passes.

Denver a trouvé un moyen de garder espoir dans un retour hypothétique en ralentissant le jeu Jazz dans le cinquième match, en particulier au quatrième trimestre. Les Nuggets doivent trouver un moyen pour Murray de diriger à nouveau l’équipe comme il l’a fait en seconde période, mais il a besoin de l’aide de tous ses coéquipiers et le fait qu’il ne puisse pas avoir Will Barton III n’améliore pas la situation; à sa perte s’ajoute le plus possible de Gary Harris. L’Utah, pour sa part, a l’opportunité de gagner et de se qualifier et, en plus, il a eu plusieurs jours de repos pour réorganiser son jeu, on voit donc la victoire et le classement de l’Utah Jazz de plus près aujourd’hui.

Jeu: Denver Nuggets @ Utah Jazz

Pari: Utah Jazz (-2,5)

Cotes: 1.91

Mise: 5/10

Maison de paris: William Hill

