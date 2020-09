Ces playoffs étaient très attendus pour la Jazz de l’Utah. Le projet de Salt Lake City n’a cessé de rivaliser depuis son arrivée Donovan Mitchell, et les attentes étaient assez élevées cette saison même si la relation du garde avec Rudy Gobert n’était pas la meilleure après l’incident du coronavirus.

Le Jazz a commencé par remporter la série avec un partiel 3-1, les demi-finales de conférence pratiquement assurées. Bien qu’après le retour historique des Denver Nuggets, ils se soient retrouvés au premier tour avec beaucoup à penser pour l’avenir.

Le contrat de Mitchell était l’un des éléments à régler sur la table. Un agent libre qui serait très recherché. A quoi il faut ajouter que l’Utah n’est pas un marché qui attire de nombreuses stars, rendant le renouvellement de Donovan vital.

Après avoir été éliminé, Mitchell a déclaré qu’il se sentait mal mais ne pouvait pas se plaindre étant donné la situation que traverse le monde avec la pandémie et le racisme systématique. « C’est un jeu. Les gens ont perdu les membres de leur famille à cause de la brutalité policière, du racisme et plus encore. Je ne peux qu’imaginer ça. Je voulais juste faire sortir ça. Ce que je ressens n’est rien comparé à ça. » Dit Donovan. Ce qui est fait est fait et ne peut pas être changé. Maintenant, vous devez penser à l’avenir.

Bien qu’il y ait eu des rumeurs le liant à d’autres franchises, les Jazz ont l’intention de le renouveler avec un contrat maximum. Avec ce qu’ils assurent une star pour les prochaines années sans avoir besoin de souffrir en libre arbitre. Donovan est encore très jeune, donc dans l’Utah, ils peuvent continuer à voir grand et essayer de s’appuyer sur lui pour rêver d’un championnat.