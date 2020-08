Les voix que les joueurs de la NBA ont pu utiliser publiquement la semaine dernière étaient bien loin de celles d’il y a 15 ans, lorsque Chris Paul a rejoint la ligue.

C’était différent d’il y a six ans, lorsque les Los Angeles Clippers de Paul ont protesté contre le propriétaire Donald Sterling, mais ont choisi de ne pas boycotter ni de frapper le jeu.

Au fil des jours où les athlètes ont forcé la NBA à reporter les matchs, le meneur du désormais Oklahoma City Thunder a déclaré qu’il n’avait rien vécu de tel.

«Quinze ans dans cette ligue et je n’ai jamais rien vu de tel», a déclaré Paul. «De toute évidence, je n’étais pas le plus âgé de la salle, je pense que Udonis Haslem (Miami Heat Center) l’était, mais les voix qui ont été entendues, je ne l’oublierai jamais. Je ne l’oublierai jamais. »

Après que les Milwaukee Bucks ne se soient pas rendus sur le terrain pour jouer au Orlando Magic mercredi, le Magic et les joueurs des quatre autres équipes prévues pour jouer ce jour-là se sont également mis en grève.

Il y a eu une réunion avec des joueurs et des entraîneurs, où les anciens joueurs noirs de la NBA et les entraîneurs actuels John Lucas des Houston Rockets et Doc Rivers et Armond Hill des Los Angeles Clippers ont pris la parole.

Ensuite, les athlètes ont eu une réunion réservée aux joueurs.

«Les gars sont fatigués. Et je veux dire fatigué. Et quand je dis fatigués, nous ne sommes pas physiquement fatigués, nous sommes juste fatigués de voir la même chose encore et encore », a déclaré Paul.

La grève est intervenue en réponse au tir de la police sur Jacob Blake, un homme noir à Kenosha, sept fois dans le dos.

La ligue a accepté trois demandes, qui étaient toutes axées sur le vote: les gouverneurs de la NBA travailleront avec les officiels locaux pour utiliser les arènes comme sites de vote; les joueurs, les entraîneurs et les cadres formeront une coalition pour la justice sociale; et plus de temps de publicité sera consacré à encourager le vote et l’engagement civique.

«Vous avez la chance de lire et de voir des photos du Sommet de Cleveland, pour ceux qui nous ont précédés, et pour les Muhammad Alis, les Jim Brown et les Kareem Abdul-Jabbars, et à quel point ils étaient puissants», a déclaré Paul.

« Nous ne disons pas que nous sommes cela, mais ce que nous faisons actuellement dans notre ligue est énorme. »

Paul pense que les jeunes joueurs de la NBA pourront utiliser l’expérience pour créer plus de changement au sein de la ligue et de la société.

«Je pense que pour les jeunes gars de notre ligue, pour avoir une chance de voir comment les gars se rassemblent vraiment et parlent et voient un vrai changement, une vraie action», a-t-il déclaré.