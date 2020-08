Quelques heures après que l’entraîneur-chef de Houston, Mike D’Antoni, ait déclaré que le gardien des étoiles Russell Westbrook était «sur le point» de revenir, les Rockets l’ont désigné comme absent pour le cinquième match de leur série éliminatoire de premier tour contre Oklahoma City.

Westbrook a été répertorié comme «retiré» avec une tension du quad droit sur tous les rapports de blessures depuis le 12 août. Il a d’abord blessé le quad dans un match de «classement» le mardi 4 août contre Portland, puis est revenu jouer 28 minutes dans un jeu réellement dénué de sens le mardi 11 août.

Bien que Westbrook ait été répertorié comme absent le lendemain, D’Antoni a déclaré à l’époque qu’il ne croyait pas avoir aggravé la blessure en jouant.

Ces derniers jours, d’après les vidéos d’Antoni et de pratique, Westbrook a clairement intensifié ses activités sur le terrain. Voici ce que D’Antoni a dit à propos de Westbrook avant l’entraînement de mardi, qui est intervenu quelques heures avant la publication du rapport officiel sur les blessures à 16 h 30, heure centrale:

Je ne vais rien exclure ni quoi que ce soit. Nous verrons. … Dès qu’ils me diront qu’il peut partir et qu’il sent qu’il peut partir, il partira. … Il s’entraînera aujourd’hui, montera sur le terrain et verra ce qu’il ressent, et ils prendront une décision. C’est proche. Ils passeront un bon appel et il fera de même.

Le cinquième match de mercredi durera 15 jours depuis le dernier match de Westbrook.

D’Antoni a déclaré la semaine dernière que la nouvelle imagerie par IRM avait montré une amélioration du quad de Westbrook par rapport à la semaine précédente, et qu’il avait commencé à faire de la course et d’autres activités sur le terrain à partir de vendredi.

Les caméras automatisées de la NBA à la «bulle» de Disney World ont capturé Westbrook en train de subir une série d’exercices lors des entraînements du dimanche de Houston, et il semblait avoir des restrictions minimes (le cas échéant).

Il est à noter que si Westbrook est répertorié comme sorti pour le jeu 5, cette liste n’est pas encore contraignante. Par exemple, le Thunder a répertorié Lu Dort comme absent un jour avant le match 2, uniquement pour améliorer son statut le matin du match. Cependant, c’est clairement l’exception à la règle habituelle.

Dans le meilleur des sept séries à égalité 2-2, comme l’est maintenant la bataille Rockets-Thunder, le vainqueur du cinquième match a historiquement remporté la série plus de 80% du temps. Ainsi, bien que ce ne soit pas vraiment un jeu d’élimination pour les Rockets, cela a un impact significatif – et l’absence de la moitié de la zone arrière All-Star habituelle des anciens MVP a clairement fait des ravages dans les pertes récentes.

Avant le troisième match, D’Antoni a suggéré que l’avance de 2-0 de Houston dans la série leur permettait d’être plus prudents avec le calendrier de Westbrook. Avec la série maintenant à égalité, cela ne semble plus être le cas.

Maintenant âgé de 31 ans, Westbrook a en moyenne 27,2 points, 7,9 rebonds et 7,0 passes décisives en 35,9 minutes par match au cours d’une brillante première saison à Houston. Neuf fois All-Star de la NBA et MVP 2017, Westbrook a atteint un sommet en carrière de 47,2% en saison régulière avec les Rockets – dont l’approche de la petite balle a ouvert plus d’occasions d’attaquer la jante. Il est le deuxième buteur de l’équipe, derrière le seul finaliste MVP James Harden.

Le match 5 entre les Rockets et le Thunder débute à 17h30. Central mercredi, avec une émission nationale sur TNT et une version régionale (avec les annonceurs de Houston) sur AT&T SportsNet Southwest.