Les Knicks de New York sont probablement plus élevés que toute autre franchise sur LaMelo Ball à l’approche du repêchage de la NBA 2020. Cependant, comme c’est souvent le cas à New York, les Knicks n’ont eu aucune chance à la loterie et sont tombés au 8e rang.

Cela laisse l’équipe dans un endroit où elle doit faire un échange afin de se mettre en mesure d’atterrir Ball. Heureusement, les métiers de Kristaps Porzingis et Marcus Morris ont donné aux Knicks une pléthore de choix de repêchage à échanger.

Kevin Pelton, d’ESPN, a tenté quelques transactions qui permettraient aux Knicks de remporter le premier choix et de choisir Ball.

Tout d’abord, un accord à trois équipes composé entièrement de choix au repêchage:

Les New York Knicks obtiennent: premier choix (du Minnesota) Les Timberwolves du Minnesota obtiennent: le choix n ° 6 (d’Atlanta), le choix de première ronde protégé parmi les trois premiers en 2021 (de New York) Les Atlanta Hawks obtiennent: le choix n ° 8, le choix n ° 27 (de New York via LA Clippers)

Le premier mouvement coûterait aux Knicks leur propre choix de premier tour la saison prochaine ainsi que le choix des Clippers pour se hisser à la première place. Bien que leur propre choix puisse être très utile en tant que choix de loterie en 2020-2021, le choix des Clippers cette saison n’est pas aussi précieux qu’à la fin de la première.

Les Timberwolves seraient en mesure de rester près du sommet du repêchage et d’acquérir un atout précieux pour l’avenir. Les Hawks, quant à eux, ne descendent que de deux choix et gagnent une première en retard pour leurs problèmes.

Dans l’ensemble, cela semble être un gagnant-gagnant pour toutes les parties impliquées, mais les accords à trois équipes sont toujours compliqués. Ainsi, Bobby Marks a également proposé un échange plus simple à deux équipes.

Les New York Knicks obtiennent: le choix n ° 1, le choix n ° 33, Jacob Evans, Omari Spellman Les Timberwolves du Minnesota obtiennent: le choix n ° 8, le choix de première ronde 2021 (via Dallas), le choix de première ronde 2023 (via Dallas), Kevin Knox II

Dans ce métier, les Timberwolves obtiennent un grand nombre d’actifs mais peut-être pas autant en termes de qualité. Au lieu d’un futur choix de première ronde des Knicks, le Minnesota obtient deux futures premières de Dallas, ce chiffre sera beaucoup plus tardif au repêchage et ainsi que Kevin Knox II, une perspective autrefois prometteuse, ainsi que le choix n ° 8 .

Cela se ferait au détriment de Jacob Evans et d’Omari Spellman, mais ni l’un ni l’autre ne serait une grande perte pour le Minnesota. Cela fournirait aux Timberwolves un jeune noyau agréable tout en donnant aux Knicks Ball, RJ Barrett et Mitchell Robinson d’avancer sans renoncer à leur propre avenir.

Il est très probable que les Knicks fassent tout ce qu’ils peuvent pour progresser dans le projet étant donné qu’ils ont commencé à avoir des négociations commerciales préliminaires avant même la tenue de la loterie. Ce dont ils sont prêts à se séparer déterminera dans quelle mesure ils progresseront et à quelle hauteur.