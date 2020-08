Les Lakers de Los Angeles se sont qualifiés pour les demi-finales de la Conférence Ouest après avoir clôturé la série avec les Portland Trail Blazers lors de la victoire 131-122 de samedi. L.A. a connu une forte poussée lors des éliminatoires de la NBA, en particulier avec sa défense.

Les Trail Blazers sont entrés dans la série avec confiance après que leur course féroce dans la partie de départ de la reprise de la NBA leur ait permis de décrocher la dernière place en séries éliminatoires dans l’Ouest. L’attaque de Portland, dirigée par le MVP Damian Lillard et CJ McCollum, a joué un grand rôle dans leur succès et a été de loin la plus chaude d’Orlando, avec une cote offensive de 123.

Mais les Lakers ont intensifié leur jeu défensif et ont maintenu Portland à un peu plus de 100 points par match lors des quatre premiers matchs avant de se relâcher lors du cinquième match en l’absence de Lillard. «J’ai été très impressionné par la façon dont nous nous sommes engagés dans la partie défensive pour les quatre premiers matchs», a déclaré l’entraîneur-chef des Lakers Frank Vogel.

«De toute évidence, il a glissé [in Game 5]. Un autre type de défi mental avec Dame étant absent et ainsi de suite, mais dans l’ensemble très enthousiasmé par la situation. «

Les joueurs des Lakers savaient que la clé de la neutralisation de Portland était un effort collectif pour arrêter Lillard et McCollum. Les deux gardes de Portland étaient les seuls joueurs de la bulle à avoir accumulé en moyenne plus de 40 minutes pendant le jeu de classement, l’ancien marquant 37,6 points par match.

Mais Lillard et McCollum ont été réduits à seulement 21,0 et 19,7 points par match, respectivement, lors du match 4. McCollum a éclaté dans le match 5, bien que cela soit prévisible étant donné que Lillard avait quitté la bulle pour un examen plus approfondi de son genou.

Et Vogel a insisté sur Alex Caruso et Kentavious Caldwell-Pope pour arrêter la zone arrière de Portland. «Ils étaient exceptionnels», a-t-il déclaré.

«Nous ne gagnons pas cette série si ces deux gars ne jouent pas au niveau auquel ils ont joué contre deux des meilleurs gardes du jeu dans Dame et CJ. Même s’ils excellent sur le plan défensif, ils font également des jeux offensifs. Ils ont joué un rôle important dans cette victoire en série.

Les Lakers ont embrassé un match difficile pour commencer les séries éliminatoires, affirmant que ce serait l’échauffement parfait avant une longue course de championnat. Et Vogel a réitéré que la série était une expérience inestimable, en particulier avec la quantité de double équipe qu’ils ont dû appliquer pour couvrir Lillard et McCollum.

« Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu dans cela, à la fois enfermer l’homme sur le ballon et s’engager à couvrir les choses à l’arrière », a-t-il noté. «Nous préférons ne pas doubler lorsque nous n’avons pas à le faire. En faisant autant que nous l’avons fait dans cette série, cela nous a vraiment aidés à nous assurer que nous couvrons tous ces domaines. Je pense que cela nous a définitivement améliorés.

James danse sur « Smooth Operator » après avoir dominé le cinquième match

Lakers All-Stars LeBron James et Anthony Davis ont prospéré jusqu’à présent lors de leur première série éliminatoire ensemble, se complétant des deux côtés du terrain.

Et les deux ont contribué à sceller la première victoire de L.A. en séries éliminatoires en huit ans avec style. James a terminé la soirée avec 36 points tandis que Davis en a ajouté 43, devenant le premier duo des Lakers à enregistrer une performance de 30 points dans le même match éliminatoire depuis que Kobe Bryant et Paul Gasol l’ont fait contre les Utah Jazz en 2010.

Et James s’est visiblement amusé sur le terrain samedi soir et a été surpris en train de célébrer avec quelques mouvements de boogie à «Smooth Operator» pendant que Davis était interviewé par Spectrum SportsNet après le match.

