La décision des Pélicans de la Nouvelle-Orléans de quitter Alvin Gentry comme entraîneur-chef était une décision que beaucoup considéraient comme une réponse au mauvais résultat de l’équipe dans la bulle. Mais après une saison qui a vu les Pélicans connaître des hauts et des bas sauvages, Gentry a été relâché dans les jours qui ont suivi son retour de la bulle.

Après presque une semaine de silence après son licenciement, Gentry a rejoint la première prise d’ESPN avec Stephen A. Smith et Max Kellerman pour discuter de l’évolution des pélicans.

«Non, il a juste dit qu’ils allaient dans une direction différente et, je veux dire, s’ils décidaient cela, que vais-je faire à partir de là? Nous avons parlé et nous avons parlé de «Sommes-nous sur la même longueur d’onde ou pas?» Ce sont les conversations que vous avez, mais comme je l’ai dit, il a une peragotive pour avancer et trouver son propre gars.

«Comme je l’ai dit, je suis dans cette ligue depuis très, très longtemps et cela me convient. Cela ne m’affecte pas personnellement parce que je pense que je suis un bon entraîneur et je pense que, si l’occasion se présentait, j’aurais pu être un bon entraîneur là-bas… Je n’ai aucune amertume. Je vais passer à autre chose. Je vais tirer pour eux parce que j’aime les enfants et je pense qu’il y a beaucoup de bonnes personnes là-bas. «