Personne ne veut sortir de la bulle d’Orlando parmi les équipes de la Conférence Ouest qui disputent les playoffs et ce mardi, les Denver Nuggets ont démontré qu’ils avaient obtenu un retour et la victoire contre les Utah Jazz qui leur a permis de rester en vie dans la compétition. .

26/08/2020 à 09:14

CEST

Alors que les Los Angeles Clippers voulaient affirmer, une fois pour toutes, qu’ils sont une bien meilleure équipe que les Dallas Mavericks, et que le garde slovène Luka Doncic peut être contrôlé.

Le meneur canadien Jamal Murray, a marqué 43 points, et est devenu la figure des Nuggets qui ont complété un retour 117-107 et gagné contre les Jazz dans le cinquième match de la première ronde des séries éliminatoires que les deux équipes se disputent.

La victoire, la deuxième de la série, a permis aux Nuggets de rester en vie, et de forcer la sixième à se jouer jeudi et dans laquelle encore une fois les Jazz auront l’occasion de décrocher une place en demi-finale s’ils remportent la victoire en ayant 3-2 plomb.

Avec Murray, qui est sorti de la pause pour marquer 33 points en seconde période, au cours de laquelle il a joué les 24 minutes complètes, le centre serbe Nikola Jokic était celui qui était en charge du maintien de l’équipe tout au long du match et a terminé avec 31 buts. , dont 21 au premier quart, avec cinq 5 des 5 tentatives de 3 points, six rebonds et quatre passes.

Murray était imparable dans la dernière ligne droite, égalant presque son effort de 50 points lors du quatrième match.

Le meneur canadien a réussi 17 des 26 tirs sur le terrain et a récolté huit passes, dont une passe à Jokic pour un triple avec 23,6 secondes à jouer qui a scellé la victoire.

Le tandem dynamique de Murray et Jokic n’était clairement pas encore prêt à quitter la bulle NBA à Orlando.

L’attaquant de réserve Michael Porter Jr., qui a récolté 15 points et cinq rebonds, n’a pas non plus réussi, tandis que le partant Jerami Grant a atteint 13 et capturé six balles sous les cerceaux.

Avec le match à égalité à 101, Murray a marqué neuf points d’affilée pour Denver pour aider les Nuggets à prendre de l’avance, ils avaient eu jusqu’à 15 points de retard au troisième quart.

Le garde Donovan Mitchell a terminé avec 30 points en tant que meilleur buteur du Jazz, mais sans pouvoir définir le triomphe qui assurerait une passe en demi-finale de la Conférence Ouest.

Mitchell, qui marque en moyenne 37,6 points en cinq matchs, n’a pas été constant tout au long du match lorsque le chiffre de Murray est apparu.

Le temps de faire des concessions et d’autoriser des expositions individuelles a pris fin avec les Clippers qui ont battu les Mavericks 154-111 dans le cinquième match de l’élimination des éliminatoires du premier tour de la Conférence de l’Ouest, qu’ils dominent maintenant par 3 -2 au meilleur de sept.

Cette fois, il n’y avait pas d’exhibition individuelle ou de panier miraculeux de la part du garde slovène Luka Doncic pour prendre le devant de la scène et si la meilleure équipe de basket-ball que les Clippers ont faite depuis le début des éliminatoires, dirigée par leurs deux grandes stars, l’attaquant Paul George grand réclamé, et Kawhi Leonard.

Les deux combinés pour 67 points et les Clippers ont terminé le match avec 63 (53-84) pour cent de précision sur les buts sur le terrain et le même pourcentage sur les triplets (22-35).

George, qui lors des matchs précédents avait été le grand disparu dans l’attaque des Clippers, a retrouvé son meilleur toucher du poignet et a terminé avec 35 points (12-18, 4-8, 7-7), le score le plus élevé qu’il ait jamais obtenu. depuis qu’il a frappé la bulle d’Orlando.

Tandis que Leonard a maintenu son inspiration de score en contribuant 32 autres points, sept rebonds et quatre passes.

Le centre de réserve Montrezl Harrell a également trouvé sa meilleure production en tant que force imparable dans le jeu intérieur et avec un double-double de 19 points et 11 rebonds, il est devenu le sixième joueur idéal et le vainqueur des Clippers, qui a établi un record de franchise de points en un match éliminatoire.

Deux autres joueurs de Clippers se sont retrouvés avec des numéros à deux chiffres, y compris le meneur de secours Reggie Jackson.

Désormais, l’objectif des Clippers sera de s’assurer une place en demi-finale avec une nouvelle victoire qu’ils pourront remporter jeudi et la dispute du sixième match.

Alors que les Mavericks, qui ont de nouveau eu la perte du centre letton Kristaps Porzingis, qui a continué avec l’inconfort au genou droit, ils ne pouvaient cette fois pas compter sur la meilleure version de Doncic, qui a vécu un véritable cauchemar, ne pouvant jamais surmonter la défense des Clippers.

Rien à voir avec ce qu’il a vécu dans le quatrième match de la série, lorsqu’il a marqué 43 points, dont le triple vainqueur en prolongation avant que le klaxon ne retentisse.

L’ancien joueur du Real Madrid s’est retrouvé avec 22 points (6 sur 17 tirs du terrain), dont 12 en première mi-temps, qui à la fin était déjà défini comme le vainqueur du match après que les Clippers aient effectué une course de 76-52, Ils sont passés à 83-54 au début du troisième trimestre.

La frustration des Mavericks s’est reflétée dans le nombre de fautes techniques qu’ils ont subies et l’expulsion de leur entraîneur Rick Carlisle, expulsé au troisième quart du match, pour comportement dialectique antisportif.

Le match s’est terminé par six fautes techniques et une faute flagrante de Grade 1 du jeu irritable, qui comprenait six techniques et une faute flagrante de 1.