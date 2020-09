Un vrai cauchemar. C’est la seule façon de définir ce que la série des demi-finales de la Conférence Est Playoffs NBA 2020 pour certains Bucks de Milwaukee qui a commencé comme des favoris clairs et maintenant ils sont contre les cordes. Tu pourrais prévoir que chaleur de Miami c’était une équipe inconfortable pour ceux de Giannis Antetokounmpo, mais il y a une impuissance flagrante de ceux du Wisconsin à imposer leur style de jeu et à faire de leur arme principale, le grec, un différentiel en leur faveur.

La faute controversée qui a mis fin au match et qui a permis Jimmy Butler Pour défaire l’égalité qui prévalait sur le tableau de bord, il ne faut pas détourner l’attention du fait que les Bucks ne savent pas trouver leur rythme et font preuve d’un malaise patent en attaquant le réseau défensif de leurs rivaux. Antetokounmpo a fait un pas en avant, amélioré les pourcentages, mais n’arrive toujours pas à retrouver ses coéquipiers. Seules trois passes décisives ont donné un joueur qui devrait être en mesure de trouver plus de libération à ses coéquipiers, compte tenu de la fermeture de la défense de Floride autour de lui. Lors d’une conférence de presse recueillie par ESPN, Giannis a pris ses responsabilités et considère que les résultats négatifs sont dus uniquement à eux, indépendamment de ce que fait le rival.

« C’est juste à propos de nous et ce sera toujours comme ça. Nous devons juste nous concentrer sur l’amélioration, sur trouver un moyen d’être beaucoup plus dur en défense et agressif en attaque. Nous devons faire plus de tirs et nous allons revoir notre plan de match parce que, vraiment, nous devons poser des questions sur la façon dont nous pouvons nous améliorer, comment nous pouvons éviter autant de chiffres d’affaires et comment nous pouvons faire en sorte que mes collègues tireurs aient plus de coups gratuits. Peu importe qui est devant « , a déclaré un Giannis Antetokounmpo qui voudra diriger Bucks de Milwaukee à un exploit, comme ce serait de revenir de 2-0 en séries éliminatoires après avoir été la meilleure équipe de la conférence, ce qu’aucune des 11 équipes qui l’ont vécu, n’a réussi à faire.