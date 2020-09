Les Philadelphia 76ers ont de la taille, trop de taille en toute honnêteté, mais ils n’ont pas de tireurs ni de créateurs. C’est quelque chose sur lequel le directeur général Elton Brand et le reste du personnel doivent se concentrer alors qu’ils entament l’intersaison.

Une façon d’ajouter du talent est le repêchage qui aura lieu en octobre et les Sixers possèdent le 21e choix du repêchage grâce au succès du Thunder d’Oklahoma City. Le choix était le top 20 protégé, mais le Thunder a remporté juste assez de matchs pour que le choix soit transporté à Philadelphie.

Pour les Sixers, ils doivent maintenant se concentrer sur l’ajout de ces fabricants et créateurs de tir susmentionnés hors du dribble. Un projet de simulation effectué par CBS Sports a permis à Philadelphie de sélectionner le meneur de jeu de Charleston, Grant Riller.

Les 76ers ont clairement besoin de meneurs de jeu et de tireurs à 3 points, et leurs obligations financières envers plusieurs joueurs limiteront leurs options d’agence libre, donc Riller est un choix solide pour eux à ce stade du repêchage. Le joueur de 23 ans avec un cadre NBA est prêt à entrer directement dans une équipe qui tente de se battre pour un titre, et son package de score devrait lui permettre de fournir un coup de pouce offensif instantané. Son jeu et sa prise de décision laissent à désirer, mais il peut marquer du pick-and-roll et possède les mécanismes nécessaires pour devenir un bon tireur à 3 points de la NBA à la fois hors de la prise et du dribble.