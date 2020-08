La conversation Gregg Popovich-Brooklyn a commencé publiquement sur ESPN au milieu de la pause de la NBA.

Stephen A Smith a proposé l’idée sur First Take et, des mois plus tard, plusieurs rapports indiquent que les Nets font tout ce qu’ils peuvent pour courtiser l’entraîneur légendaire.

L’ajout de Popovich à n’importe quelle équipe augmente instantanément leur position, peu importe à quoi ressemble la liste. Mais avec Brooklyn, Smith pense que l’ajustement est trop parfait.

Mardi, Smith a proclamé que les Nets «n’ont pas de faiblesses en termes de talent», mais l’équipe n’est pas sans problèmes – ceux qu’il pense que Popovich peut aider à résoudre:

Le problème, c’est la culture et l’attitude, et s’assurer que quelqu’un vienne avec le respect d’un Kyrie Irving. Pas tellement Kevin Durant parce que Kevin Durant est juste le meilleur joueur d’équipe. Il est tellement efficace. Vous pouvez le mettre dans n’importe quelle situation et il trouvera un moyen d’être Kevin Durant sans rien enlever à ce que vous avez déjà. Le problème est que Kyrie Irving est mercuriel. Il est absolument sensationnel et au box-office. Mais, en raison de ses talents mercuriels, il peut aliéner ses coéquipiers. En raison de son style de jeu, ils s’assoient, le regardent et le regardent faire un spectacle. Ou, ce faisant, leurs jeux tombent finalement parce qu’ils ne sont pas autorisés ou autorisés à faire le genre de choses qu’ils seraient normalement capables de faire s’il n’était pas sur le terrain.

Smith a poursuivi:

Gregg Popovich est le complément parfait à cette situation car c’est lui qui peut prendre Kyrie sous son aile et Kyrie ne peut pas rester assis là et dire: «Je suis un champion. Pourquoi dois-je écouter ce gars? »Ce gars est cinq fois champion. Il a participé à six finales de la NBA et en a remporté cinq. Cet homme a remporté une carrière à 67% de ses matchs. Il est universellement reconnu comme l’un des plus grands entraîneurs de l’histoire du basketball. Enfin, vous parlez des figures emblématiques de l’histoire du sport. Les Tim Duncans du monde. Le LeBron James du monde. Les Dwyane Wades du monde et d’autres qui ne jurent que par cet homme et sa capacité d’entraîneur. Kyrie ne peut pas surmonter cela. Et je pense que grâce à cela, là où vous ne parlez que d’une greffe d’attitude en soi, c’est là que Popovich entre en jeu et peut avoir un impact immédiat et profond, similaire à ce que Phil Jackson a fait quand il est arrivé aux Lakers en 2000.

Les Nets ont encore du travail à faire, mais il ne fait aucun doute que Popovich à Brooklyn rendrait l’équipe encore plus intéressante qu’elle ne l’aurait déjà prévu avec Durant et Irving en ville.