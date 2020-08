Cotes des paris Heat vs Pacers

Cotes de chaleur

-6,5 [BET NOW]

Cotes des Pacers

+6,5 [BET NOW]

Moneyline

-265 / + 210 [BET NOW]

Plus / Moins

216,5 (-110 / -110) [BET NOW]

Temps

18h30. ET

la télé

TNT

À travers trois matchs, les Heat ont surclassé les Pacers.

Le joueur le plus précieux des Heat, Bam Adebayo, a fait des jeux gagnants tandis que le joueur le plus précieux des Pacers, Domantas Sabonis, n’a pas joué du tout, et par conséquent, les Pacers se retrouvent dans un trou de 0-3.

Les vétérans expérimentés du Heat, Goran Dragic et Jimmy Butler, ont été impressionnants car ils ont mené une défense polyvalente et une attaque de tir pointue qui a maîtrisé les Pacers en un temps record.

Le Heat a gagné et couvert dans les trois matchs, et le moins est 2-1.

Le match 4 débute lundi à 18 h 30 ET avec le Heat comme favoris de 6,5 points et le total fixé à 216,5.

chaleur de Miami

Le rapport sur les blessures de dimanche comprenait une vague de nouveaux noms de Heat:

Jae Crowder (entorse de la cheville gauche) discutable; Andre Iguodala (douleur à la hanche gauche) discutable; Derrick Jones Jr. (entorse de la cheville gauche) discutable; Chris Silva (souche à l’aine gauche) discutable; Gabe Vincent (entorse de l’épaule droite) sort.

Les trois meilleurs défenseurs du périmètre du Heat en dehors de Butler (Crowder, Iguodala et Jones Jr.) sont tous importants pour le quatrième match, et tous sont discutables. Crowder et Iguodala ont été des rouages ​​importants dans les alignements de départ et de clôture du Heat en raison de leur polyvalence défensive et de leur capacité à faire des 3.

Le Heat et les Pacers ont eu des quatrièmes quarts compétitifs dans chaque match, mais le Heat s’est éloigné de la ligne droite en raison de leur défense polyvalente. Cependant, si deux ou plus de Crowder, Iguodala et Jones Jr. sont tous sortis, les Pacers ont une bien meilleure chance non seulement de couvrir, mais de gagner carrément.

Indiana Pacers

Après le match 2, l’entraîneur des Pacers, Nate McMillan, a diagnostiqué les difficultés des Pacers de manière offensive en raison de trop de règlements pour les tirs sur le périmètre au lieu d’attaquer la peinture et de conduire et de donner des coups de pied pour une meilleure apparence à l’extérieur.

Après que les Pacers aient perdu 20 points dans le match 3, ils ont fait un meilleur travail en étant agressif offensivement et en attaquant la peinture. Malcolm Brogdon a ouvert la voie avec 34 points et 14 passes alors qu’il manœuvrait de manière agressive pour trouver et exploiter des affrontements favorables contre Duncan Robinson et Tyler Herro lorsqu’ils étaient sur le terrain.

Si les Pacers veulent gagner un match contre le Heat, Brogdon devra constamment se mettre dans la file pour effondrer la défense de Miami et mettre en place une belle apparence pour ses coéquipiers. Les Pacers ont cruellement manqué Sabonis et sa capacité à créer pour les autres de cette série (et ses 5,0 passes décisives à 2,7 revirements par match).

Analyse des paris et sélection

Si le Heat est à pleine puissance, j’aime que le Heat gagne et couvre pour le quatrième match consécutif. La désignation de Crowder, Iguodala et Jones Jr. comme douteuse me préoccupe, car deux ou plusieurs absences parmi eux entraveraient sérieusement la défense du périmètre du Heat.

Si les trois sont disponibles, je m’attends à ce qu’eux et le reste des Heat se concentrent au laser pour terminer le balayage et se donner une chance de se reposer avant une bataille de deuxième tour avec les Bucks.

Si les Pacers veulent gagner un match, Brogdon doit avoir un gros match. Dans les trois premières défaites, il a en moyenne un sommet d’équipe de 24,3 points et 40 minutes par match. J’adore la valeur de FanDuel’s Player Performance Double Brogdon 20 + PTS / Indiana To Win +450, surtout si l’un des joueurs du périmètre de Miami n’est pas disponible.

Bien que j’aime gagner la chaleur, je m’attends à ce que les Pacers soient compétitifs dans le match 4. Les Pacers ont un excellent entraîneur-chef à McMillan et un groupe de concurrents qui n’abandonneront pas. En conséquence, ciblez une meilleure valeur sur le Heat dans le jeu lorsque leurs chances descendent en dessous de -150 en direct.

Je fais confiance au Heat pour remporter une victoire au quatrième trimestre, mais la volatilité qui les accompagne en prenant autant de 3 me rend confiant que leurs chances chuteront en dessous de -150 en direct pour correspondre au double de la performance des joueurs de Brogdon à +450 pour garantir l’arbitrage. .

Le choix: Chaleur -150 ou mieux vivre; Malcolm Brogdon 20 + PTS / Indiana vainqueur +450

