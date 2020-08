Chaleur vs dollars

Cotes de chaleur

+5,5 [BET NOW]

Cotes de dollars

-5,5 [BET NOW]

Moneyline

+ 200 / -240 [BET NOW]

Plus / Moins

223 (-112 / -109) [BET NOW]

Temps

18h30. ET

la télé

TNT

Après avoir terminé un balayage messieurs de l’Orlando Magic, la tête de série de la Conférence Est, Milwaukee Bucks, passe au deuxième tour pour affronter la quatrième tête de série Miami Heat. Miami avait l’air très impressionnant contre les Indiana Pacers et a également remporté la série de la saison contre son adversaire de deuxième tour.

Le Heat a pris deux des trois à Milwaukee pendant la saison régulière, un dans la première semaine de la saison en prolongation, puis une impressionnante victoire de 16 points en mars, un match dans lequel les Heat ont été négligés à domicile de 5 points.

Dans la bulle, Miami avait accumulé une avance de 23 points en deuxième mi-temps avant que les Bucks ne l’emportent sur le Heat 38-18 au quatrième pour couvrir l’écart de 9,5, 130-116.

Nous entrons maintenant dans les séries éliminatoires avec deux équipes qui se livrent des confrontations fascinantes. Les deux équipes ont des contre-coups l’un pour l’autre, et cette série devrait être plus proche qu’il n’y paraît. Sur lui:

chaleur de Miami

Les Heat ont été efficaces dans leur balayage des Pacers derrière une attaque équilibrée et un ensemble d’ailes lance-flammes. Miami a affiché la meilleure note en dehors des deux premières têtes de série de chaque conférence en séries éliminatoires, 8,8 points de mieux que l’Indiana au cours des quatre matchs.

Miami a fait cela en amplifiant ce qu’il a fait pendant la saison régulière. Une des cinq meilleures équipes de rebond de son année à 51,2%, Miami a saisi plus de 55% des rebonds disponibles au premier tour, en hausse de 4%. Limiter Milwaukee à une seule chance sera la clé pour ralentir l’une des offensives les plus efficaces de la ligue.

Si Miami contrôle la bataille de rebond, elle peut déterminer le rythme et gagner une longueur d’avance sur la tête de série. En saison régulière, l’équipe d’Erik Spoelstra a joué au 27e rythme le plus rapide de la ligue. Comparez cela au rythme le plus rapide de Milwaukee, Miami va essayer de ralentir celui-ci et en faire une bataille sur un demi-terrain.

Issac Baldizon / NBAE via .. Sur la photo: Bam Adebayo.

The Heat a entouré Jimmy Butler de tireurs aux yeux morts. Duncan Robinson s’est taillé un rôle d’artilleur redoutable avec certains des plus respectés en tant que menace catch-and-shoot dans la ligue. Tyler Herro est un tireur mortel en tant que recrue et Kelly Olynyk est un grand homme de réserve qui peut étirer le sol et un joueur que je pouvais voir jouer des minutes charnières.

L’autre menace intérieure est l’étoile montante Bam Adebayo. Passeur fantastique pour un grand homme, Adebayo est un tireur confiant et intelligent. Il a tiré 55% cette saison sur plus de 11 tentatives, mais sa défense sera la plus importante. Avec une victoire défensive de 3,9, 5e meilleur de la ligue, Adebayo marquera Giannis Antetokounmpo tout au long de la série.

Enfin, Spoelstra a beaucoup de compositions différentes à lancer à une équipe de Milwaukee qui est profonde, mais ferme dans ses convictions. Celui qui remporte la bataille d’entraîneurs entre un ancien champion de la NBA à Spoelstra et l’entraîneur de l’année de la NBA à Mike Budenholzer gagnera un sérieux avantage dans cette série. Je vais dire que je fais confiance à Spoelstra pour faire des ajustements en série par rapport à Bud compte tenu de leurs antécédents respectifs.

Bucks de Milwaukee

Ce n’était pas l’effort le plus pur, mais c’était quand même une performance assez dominante de Milwaukee dans sa victoire 4-1 en série contre le Magic. Orlando, malgré le choc des Bucks lors d’une déroute dans le premier match, n’a pas pu générer de look épuré et son manque de créativité offensive a fini par être sa chute.

Dans cette série, Miami présente un défi unique pour les Bucks. Milwaukee est fier de verrouiller la peinture; il a mené la ligue aux points dans la peinture alloués par près de trois points. Giannis et Brook Lopez forcent les équipes à leur tirer dessus à distance et empêchent les équipes d’atteindre le bord.

Cependant, le Heat s’est classé septième de la NBA en termes de taux de trois points et les cinq premiers en points ont contribué de manière profonde. Les Heat vont chercher à attaquer de profondeur et essayer d’éloigner Lopez et Giannis de la jante et de jouer une bataille de périmètre. Cela peut devenir un problème pour Milwaukee car Miami peut plier la défense et sortir les Bucks de leur zone de confort.

L’entraîneur Budenholzer a une liste complète, mais il peut aussi les jouer un peu trop et devra peut-être commencer à resserrer la rotation. En séries éliminatoires, le banc représente toujours environ 40% des minutes de Milwaukee, le plus dans la ligue derrière les Lakers qui sont encore en train de bricoler sur des problèmes de rotation. Cela ne veut pas dire que le banc de Milwaukee n’est pas très bon, mais il est peut-être temps pour l’entraîneur de laisser tomber son MVP et de le jouer près de 38 à 40 minutes par nuit pour garantir la candidature de la finale de la Conférence de l’Est.

Kevin C. Cox / .. Sur la photo: Mike Budenholzer, Giannis Antetokounmpo.

Avec Giannis à la tête de la pause, les Bucks faisaient partie du top 5 des équipes de la pause rapide cette saison. Cette équipe aime saisir le rebond, faire demi-tour et courir. Associé à une équipe de Miami plus lente, Milwaukee va devoir nettoyer le verre pour relancer sa transition. Dans le demi-terrain, je crains que ce jeu ne se résume à si Milwaukee peut trouver des tirs suffisamment nets. Adebayo peut causer un problème similaire à Giannis comme l’ont fait les Raptors l’année dernière. Dans la série de Toronto, Milwaukee est tombé en partie parce que Nick Nurse avait trouvé comment construire un mur devant Giannis et oser quelqu’un d’autre le battre.

Khris Middleton a eu une série difficile contre Orlando, et ce ne sera pas plus facile avec Jimmy Butler dans son maillot pour une série. Middleton a eu du succès lors des 3 matchs contre le Heat cette saison, avec une moyenne de 21 points, 6 rebonds et 4 passes décisives sur 51/40/91 coups de feu. Avant une solide performance dans le cinquième match, Middleton avait en moyenne 13 matchs avec 33% de tirs sur le terrain, 37% contre 3 dans la série d’Orlando et cela ne le réduira pas contre Miami.

Analyse des paris

Dans le premier match, je serai à Miami. Je pense que la longue mise à pied dans ce contexte de bulle, surtout compte tenu de ce qui s’est passé depuis que Miami a terminé son balayage, est un gros avantage. Milwaukee n’a qu’un jour de congé avant de commencer cette série, et bien que la série d’Orlando ait pu être terminée, vous devez toujours jouer au jeu. Alors que Jimmy Butler semblait se blesser à l’épaule dans le jeu 4, il devrait être tous les systèmes en marche, mais assurez-vous de garder un œil sur la page Bet Labs pour les mises à jour.

Budenholzer a une fiche de 3-8 contre l’écart dans le premier match, tandis que Spoesltra a une fiche de 11-1. Je me penche avec l’équipe reposée et, à mon avis, la meilleure équipe entraînée arrive en séries éliminatoires. Donnez-moi la chaleur avec les points pour donner le ton dans celui-ci. Je me retrouve également à faire plus confiance au banc Heat qu’aux réserves de Milwaukee actuellement, ce sera une partie sous-estimée mais excitante de la série, en regardant les crampons du banc y aller.

En regardant la série dans son ensemble, je pense qu’il est utile de prendre Miami. Le prix de la série n’est pas surprenant car Vegas ne bouge pas de son respect de Milwaukee. Milwaukee a ouvert à -400 avec le Heat à +300 (probabilité implicite de 25%). Les Bucks sont aussi bas que +300 pour remporter le titre et leur prix est fixé en tant que tel malgré que Miami ait beaucoup de buzz en tant qu’équipe de la finale des chevaux noirs ces derniers jours.

Bien que je sois un gars pro-Milwaukee, ce prix est trop long à Miami. Je pense qu’il y a plus de 25% de chances que le Heat dépasse les Bucks étant donné la construction de la liste et qui entraîne chaque équipe. Je pense que les Heat ont un contre pour ce que Milwaukee lance et sont un peu plus amorphes, alors que les Bucks ont été fidèles à leurs croyances jusqu’à présent. Si Bud montre qu’il peut faire des ajustements significatifs, cela change les choses.

Je pense que les Bucks tirent cette série avec Middleton arrondi à la forme. Mais comme je l’ai dit, ce prix est trop beau pour le laisser passer. Je jouerai le Heat pour gagner la Série à +300 avec l’idée de racheter Milwaukee si le prix se rapproche de -150. J’essaierai également de descendre sur quelques spreads de jeu tels que +1,5 jeux pour Miami lorsque ceux-ci seront publiés.

Pour le premier match, laissez l’équipe la plus préparée se reposer pour donner le ton selon laquelle ce sera une série difficile et longue.

Le choix: Chaleur +5,5, jusqu’à +5