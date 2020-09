Il y a quelque chose d’excitant à propos de l’ajout de nouveaux mots au dictionnaire, et cette semaine, nous avons une nouvelle entrée brillante arrachée directement du monde de la lutte professionnelle. Oui, «jabroni» est maintenant un mot reconnu, et j’espère que vous l’utiliserez dans tous vos futurs jeux de Scrabble.

L’entrée Dictionary.com sur jabroni explique vraiment tout.

jabroni[juh-[juh-broh-nee]

nom Argot. une personne stupide, insensée ou méprisable; perdant: Elle a toujours un retour pour posséder les trolls et les jabronis sur Twitter. Ferme ta bouche, espèce de jabroni stupide!

Si vous avez regardé la lutte à la fin des années 1990, vous avez entendu The Rock appeler les gens « jabronis » régulièrement, mais son origine remonte à plus loin que cela. La première personne à utiliser le mot dans le cadre était The Iron Sheik, légende de la lutte et l’un des suivis les plus étranges sur Twitter que vous puissiez avoir.

Sheik a utilisé le terme en premier et faisait partie de son lexique. Pour lui, un «jabroni» était un «jobber» ou un «talent d’amélioration». Essentiellement un autre lutteur dont le travail consistait à être réservé pour un match et à perdre, afin de rendre meilleur un lutteur plus populaire. Il a utilisé le mot dans un casier de lutte farouchement privé et ne l’a jamais présenté au monde. Cela faisait partie du maintien du «kayfabe», ou l’artifice de la réalité qui existe à l’intérieur de la lutte professionnelle.

Pendant des années, le mot «jabroni» était un terme interne, jusqu’à ce que The Rock popularise l’expression pendant «Attitude Era» de la WWE. Ses promos appelant régulièrement les autres lutteurs, et les figures de lutte « jabronis » comme une insulte à eux, tout en basculant tranquillement son chapeau à The Iron Sheik.

Le mot est toujours synonyme de The Rock. Il est impossible que «jabroni» soit dans le dictionnaire aujourd’hui sans son travail inlassable pour insulter son entourage à la télévision nationale. Naturellement, il était enthousiasmé par la nouvelle.

Wow – très cool!

Honoré d’avoir un mot dans le dictionnaire.

Rendre tous mes professeurs très fiers

Pour mémoire, j’ai peut-être rendu le mot «Jabroni» (un nom, btw;) célèbre et faisant partie de la culture, MAIS l’Iron Sheik l’a rendu célèbre dans nos vestiaires de lutte sauvage! https://t.co/ivsCkeVMJA – Dwayne Johnson (@TheRock) 1 septembre 2020

Pendant ce temps, l’Iron Sheik utilise toujours le mot avec désinvolture, toujours de la manière la plus étrange possible.

AUJOURD’HUI, JE BOIS UNE BIÈRE FROIDE ET JE CÉLÈBRE MON AMI L’ANNIVERSAIRE @lilytomlin. JE VEUX UNE BELLE ANNÉE ELLE EST LA VRAIE PAS JABRONI – The Iron Sheik (@the_ironsheik) 2 septembre 2020

La lutte, comme toujours, est très bonne et influente.