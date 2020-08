Quand un fan occasionnel de la NBA est interrogé sur le meilleur joueur de la NBA Pépites de DenverJe n’hésiterais pas à dire Nikola Jokic et il lui serait difficile de reconnaître un autre qui l’éclipsait. Sans nuire au serbe, Jamal Murray Il a longtemps gagné le statut de joueur de franchise parmi les Coloradans et vise non seulement à être un joueur formidable à l’avenir, mais peut déjà être perçu comme une grande star de la ligue. Le buteur compulsif, avec une clairvoyance de jeu et un personnage gagnant inébranlable, a permis à son équipe de s’accrocher à la vie dans ces Playoffs NBA 2020 avec une nouvelle démonstration de talent.

Et est-ce que la situation critique dans laquelle se trouvent les Nuggets peut bien s’expliquer par l’irrégularité dans cette série du joueur canadien de 23 ans. Il a marqué 12 et 14 points dans les deuxième et troisième matchs, rendant impossible pour Denver de simplement concourir. Cependant, il a su assumer des responsabilités et déployer son meilleur niveau pour donner une occasion de plus de continuer dans la mêlée à une franchise qui parie sur lui dès son plus jeune âge. Il est le joueur de l’histoire de Pépites de Denver marquant le plus de points en deux matchs éliminatoires consécutifs, avec 92, derrière les 74 qu’il avait Carmelo Anthony comme un record, et il l’a fait en distribuant des passes et en faisant jouer ses coéquipiers.

La plupart des points en deux matchs dans l’historique des séries éliminatoires des Nuggets (via Elias Sports): Jamal Murray: 92 ans Carmelo Anthony: 74 pic.twitter.com/TbTvKHKQLD – SportsCenter (@SportsCenter) 26 août 2020

Le pick & roll et le pick & pop qu’il joue avec Jokic sont mortels et la facilité naturelle du pivot balkanique à organiser le match depuis la tête lui donne la liberté de chercher de l’espace et de marquer, sans avoir besoin de diriger constamment l’équipe. « Il grandit et devient une superstar, il n’a peur de rien et il aime jouer sous pression », a-t-il déclaré. Mike Malone en mots repris par ESPN après que Jamal Murray ait marqué 33 points en seconde période. Les Pépites de Denver Ils ont besoin de cette performance canadienne pour avoir des options contre Jazz de l’Utah dans la série de Playoffs NBA 2020.