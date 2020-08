Jason Kidd a initialement interviewé pour le rôle d’entraîneur-chef avec les Lakers de Los Angeles, mais a finalement été embauché comme assistant principal sous Frank Vogel. À partir du moment où il a rejoint le personnel, beaucoup ont pensé que ce n’était qu’une question de temps avant que Kidd ne prenne la tête.

Cela n’a évidemment pas été le cas car Vogel a conduit les Lakers au meilleur record de la Conférence Ouest et a développé un rapport positif avec LeBron James et toute la liste. Néanmoins, le désir de Kidd de redevenir entraîneur-chef n’a jamais été un secret.

La reprise de la NBA à Orlando et le premier tour des éliminatoires a conduit à des ouvertures très intrigantes et des rumeurs de Kidd commencent déjà à circuler.

Les 76ers de Philadelphie ont limogé l’entraîneur-chef Brett Brown à la suite de leur balayage aux mains des Boston Celtics, et selon Keith Pompey du Philadelphia Inquirer, Kidd est intéressé par le poste:

L’assistant des Los Angeles Lakers, Jason Kidd, veut le poste, selon plusieurs sources de la ligue. D’autres sources ont déclaré que l’entraîneur du développement des joueurs des Houston Rockets, John Lucas, était très intéressé par un deuxième tour en tant qu’entraîneur-chef des Sixers.

Kidd désirant le poste de 76ers a beaucoup de sens, car l’ouverture est plus attrayante que la plupart des autres. Le talent des Sixers, à savoir les All-Stars Joel Embiid et Ben Simmons, est quelque chose que tout entraîneur aimerait avoir et donne à Philly une excellente base sur laquelle construire.

Lors de cette première saison avec les Lakers, Kidd a attiré les éloges des autres entraîneurs ainsi que des joueurs. Il a cinq ans d’expérience comme entraîneur-chef et a participé aux séries éliminatoires au cours de trois de ces saisons.

Il a déjà passé un entretien pour le poste des New York Knicks et serait également candidat aux postes des New Orleans Pelicans et des Brooklyn Nets. Il semblerait que ce n’est qu’une question de temps avant que Kidd ne trouve sa propre équipe à diriger.

Les Lakers reçoivent de l’aide d’une bulle extérieure

Alors que Kidd fait partie des entraîneurs adjoints dans la bulle avec Vogel et l’équipe, Lionel Hollins n’a pas eu la même opportunité. Il a été signalé comme un risque médical et donc interdit d’entrer dans la bulle.

Hollins est néanmoins resté impliqué à distance, Vogel faisant l’éloge de ses contributions.

