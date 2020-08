Il y a une tendance dans les sports et autres médias d’information à se concentrer sur le négatif.

Les conflits, la consternation et les désaccords ont tous tendance à attirer plus de regards qu’une histoire sur des résultats positifs, et c’est un fait que Jaylen Brown, le gardien de tir vedette du Boston Celtic, n’a pas tardé à le noter lorsqu’on lui a demandé ses réflexions sur la manifestation déclenchée par les Milwaukee Bucks mercredi.

À la place d’histoires couvrant leur bravoure ou leur risque, bon nombre des meilleures histoires sortant peu de temps après que les Bucks aient refusé de sortir des vestiaires pour jouer au cinquième match de leur série contre les Orlando Magic.

Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur les joueurs qui seraient irrités de ne pas être informés des plans (spontanés) de Milwaukee.

Certains ont attiré leur attention sur LeBron James sortant de la réunion impromptue qui s’est transformée plus tard en colère.

D’autres encore (ce point de vente inclus) ont félicité Brown pour son rôle dans la défense des Bucks, au lieu de se concentrer davantage sur le bien tangible qui découlait de l’action de Milwaukee.

« Eh bien, c’était censé être une réunion privée, et j’ai vu certains des gros titres », a commencé Brown alors qu’il s’adressait aux médias pour la première fois depuis l’arrêt.

«Je pense que l’accent est mis sur la division de ce qui s’est passé dans beaucoup de ces réunions, mais ce dont on ne parle pas, c’est de l’unification qui a été montrée», a-t-il noté.

«Il y avait beaucoup de gars dans la salle qui avaient beaucoup de douleur.»

«Nous avons tous vu les vidéos récentes et nous avons tous vu les vidéos au fil des ans, et franchement, nous nous sentons impuissants et fatigués. J’étais fier de voir beaucoup de gars venir ici et partager leurs émotions et avoir une vraie conversation dans la salle; au lieu de cela, j’avais l’impression que les gens se concentraient sur la division des conversations. Mais, pour être honnête, amener tous ces gars dans la même pièce à parler d’une chose, c’était important et la NBA a tout mis en œuvre, pour être honnête – mettre Black Lives Matter sur le terrain. Nous avons fait toutes les annonces PSA ou les clips vidéo que nous pourrions éventuellement faire. «

«Nous sommes venus ici pour utiliser notre plate-forme, et c’est exactement ce que Milwaukee a fait, et nous avons tous vu son effet», a ajouté Brown.

«Nous avons tous vu la prise de conscience qui a été augmentée.»

Le vice-président de la National Basketball Players Association a en effet joué un rôle important dans les conversations qui ont surgi à la suite de l’arrêt de travail de mercredi.

Et dans les problèmes qui l’ont mis au premier plan.

Pour le produit Cal-Berkeley, alors que les impacts émotionnels de fusillades comme Jacob Blake ont nécessité la réponse des Bucks, ce n’est pas non plus une cause nécessaire pour tout arrêter.

«Pour être honnête, je pense qu’avec le recul, nous apprécierons ce que Milwaukee a fait. Il y a beaucoup de gars qui sont venus ici pour des raisons autres que le basketball, et pour utiliser nos plates-formes et Milwaukee a fait exactement cela. Et, si nécessaire, cela pourrait être refait.

J’espère que ce ne sera pas le cas », a-t-il qualifié,« mais l’utilisation de notre plate-forme est ce pour quoi beaucoup de gars sont descendus. »

Et bien que Brown pense qu’il est important de maximiser cette plate-forme en jouant, cela ne signifie pas qu’il veut minimiser le tir de Blake pour que cela se produise – bien au contraire.

«J’ai l’impression qu’il y a un intérêt pour la criminalisation des Afro-Américains ou des Noirs dans ce pays», a-t-il expliqué.

«Jacob Blake a reçu sept balles dans le dos, et il est menotté à un lit en ce moment pour rappel. C’est un rappel aux infirmières, c’est un rappel à sa famille, au personnel comme étant paralysé n’était pas un rappel suffisant. Et cela n’a pas de sens, pour être honnête. Cela n’a pas de sens – la criminalisation des Noirs en est un exemple avec ces menottes de Jacob Blake attaché à ce lit, comme si être paralysé n’était pas un rappel suffisant. «

« Cela n’a pas de sens pour moi », a-t-il répété.

Si un autre incident comme celui-ci devait se produire et bouleverser l’équilibre délicat permettant aux Playoffs NBA 2020 de se poursuivre, il est difficile de ne pas voir la prédiction de Brown selon laquelle une manifestation (ou un boycott ou une grève) pourrait effectivement être déployée à nouveau.

Il serait difficile de voir un autre résultat, toutes choses étant ce qu’elles ont été.

Que la plate-forme elle-même puisse survivre ou non à l’accord le plus récent entre les joueurs, la NBA et les gouverneurs d’équipe ne seront, espérons-le, pas testées.

Mais à en juger par l’omniprésence et la fréquence du problème à l’étude, c’est possible.