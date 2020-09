Il y a des joueurs nés pour réussir et d’autres qui atteignent ce statut basé sur l’effort quotidien, la capacité à apprendre des autres et le caractère. Jimmy Butler c’est l’un de ces derniers. Il y a cinq ans, rares étaient ceux qui pouvaient imaginer ce joueur menant un candidat à la franchise sur le ring comme il le fait avec chaleur de Miami. Son talent et sa griffe compétitive ont toujours été hors de doute, ainsi que cette capacité innée de défense, mais le niveau auquel cet attaquant particulier a atteint cette saison est inimaginable. Dans un écosystème idéal pour lui, Butler est prêt à continuer à grandir et révèle ses sentiments sur ESPN après avoir approuvé 40 points à Bucks de Milwaukee dans le premier match de la série demi-finale de la Conférence Est.

« La confiance que tous mes coéquipiers ont en moi est essentielle pour que j’aie opéré ce changement dans mon jeu et mon attitude. Ils se sont tous approchés un par un pour me dire que c’était moi qui devais gagner le match et que ce n’était pas nécessaire. de libérer le ballon dans les dernières minutes. Dès que j’ai marqué le premier, tout le monde m’a regardé approuvant ce que j’allais faire et me transmettant une grande sécurité « , a souligné un majordome devenu le tTroisième joueur de l’histoire de Miami Heat à atteindre 40 points dans un match éliminatoire, joindre Lebron James et Dwayne Wade.

Interrogé par ce privilège et la manière d’y parvenir, Jimmy est énergique. « J’ai eu l’opportunité de partager un vestiaire avec de grands joueurs et j’ai fait de mon mieux pour apprendre d’eux. Avec Wade je parle beaucoup, il me donne des conseils et c’est lui qui fait de moi un vrai champion. Mon seul objectif pour le moment est de gagner tous les soirs. , Je ne peux penser à rien de plus que ça, « a Jimmy Butler qui cherchera à donner une continuité à ce niveau de basket-ball afin que chaleur de Miami peut surprendre les Milwaukee Bucks.