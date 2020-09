Les Miami Heat ont une avance de 2-0 sur les Milwaukee Bucks au deuxième tour des séries éliminatoires grâce à deux lancers francs de Jimmy Butler avec zéro seconde à jouer dans le deuxième match.

Butler a été victime d’une faute sans temps et a effectué les deux lancers francs pour donner au Heat une avance de 2-0 sur les Bucks.

Jimmy Butler frappe le lancer franc pour la victoire! pic.twitter.com/7L5cGaUwSi – SportsCenter (@SportsCenter) 3 septembre 2020

Jimmy Butler a marqué 40 points dans le match 1. Il n’en a eu que 13 dans le match 2, mais le quintuple All-Star a réalisé les plus gros lancers francs du match et maintenant les Heat sont sur la bonne voie pour se rendre à la finale de la Conférence Est. pour la première fois depuis 2014.

Bien sûr, la faute sur les Bucks a été très controversée, mais ce n’est pas la faute des Heat.

Jimmy Buckets et Miami sont la seule équipe de Walt Disney World à ne pas avoir encore perdu en séries éliminatoires.

