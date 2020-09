La relation entre Jimmy Butler et les Philadelphia 76ers a été mystérieuse. Après seulement une demi-saison, Butler a quitté les Sixers pour rejoindre le Miami Heat en agence libre et Philadelphie s’est effondré sans qu’il soit balayé au premier tour des séries éliminatoires.

Après que Butler ait mené Miami à une victoire dans le premier match du deuxième tour contre les Milwaukee Bucks, Joel Embiid s’est demandé « et si? » Et si Butler restait avec Philadelphie? Ils étaient si proches en 2019 de perdre dans le match 7 contre le futur champion des Toronto Raptors sur un buzzer fou de Kawhi Leonard.

Butler s’est ouvert à Sam Amick de . pour s’ouvrir sur sa relation avec Embiid après avoir entendu ce que le grand homme avait à dire.

Butler sur Embiid:

Ils m’en ont parlé. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux comme ça.

C’est mon gars. En dehors du basket, j’aime cet homme à mort. Il le sait. Je lui dis chaque opportunité que j’ai et je l’apprécie pour avoir fait de moi un meilleur joueur, un meilleur leader, une meilleure compréhension de tant de choses différentes. Je lui parle tout le temps et je lui dis: «J’aimerais que tu sois toujours en séries éliminatoires, parce que tu mérites un championnat.» Parce qu’il travaille. Il y travaille, et c’est juste mon gars. Ouais, je l’ai vu, et je sais qu’il voulait toujours que je fasse partie de son équipe. Et je voulais toujours être coéquipier avec lui. Ne nous méprenons pas. Mais ici, avec ces gars-là, je n’échange pas non plus ça pour le monde.