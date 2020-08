Les joueurs de la NBA ont décidé qu’ils n’allaient pas prendre le court mercredi après que Jacob Blake, un homme noir à Kenosha, WI, ait été abattu sept fois par la police locale quelques jours plus tôt. Alors que les manifestants sont descendus dans les rues du Wisconsin pour demander justice et responsabilité, les joueurs des Milwaukee Bucks ont pris la décision de frapper avant leur match contre les Orlando Magic. Les joueurs des séries Houston Rockets contre Oklahoma City Thunder et Los Angeles Lakers contre Portland Trail Blazers ont décidé de suivre les Bucks et de se frapper.

Avec trois matchs initialement au programme, TNT avait encore une émission d’avant-match à organiser. Un moment fort s’est produit au début de l’émission lorsque Kenny Smith a quitté le plateau pour se montrer solidaire des joueurs de la NBA.

« En tant qu’homme noir, en tant qu’ancien joueur, je pense qu’il est préférable pour moi de soutenir les joueurs et de ne pas être ici ce soir », a déclaré Smith.

Les joueurs de la NBA hésitaient à venir dans la bulle parce qu’ils pensaient que cela enlèverait la lutte contre la brutalité policière qui se déroule dans les rues. Les joueurs ont maintenant fait une déclaration sans précédent par le biais d’une action collective. Quoi qu’il en soit, c’est un jour dans l’histoire de la NBA qui ne sera jamais oublié.

L’image de Smith quittant le plateau de la TNT pour soutenir les joueurs est simplement un autre moment émouvant dans une journée remplie d’eux.