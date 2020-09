Steve Kerr a eu affaire à une bonne part de basketteurs impressionnants depuis qu’il a été emmené au deuxième tour du repêchage de la NBA en 1988 par les Phoenix Suns.

Il a joué avec Michael Jordan à Chicago. Il a vu ses coéquipiers essayer de gérer Hakeem Olajuwon. Il doit faire un plan de match contre LeBron James. Il entraîne toujours Stephen Curry, qui a révolutionné le tir dans le jeu.

Mais un seul joueur peut être le joueur le plus talentueux de tous les temps. En ce qui concerne Kerr, il ne donne ce titre à aucun de ces quatre joueurs – pas même à MJ.

Cet honneur appartient plutôt à Kevin Durant.

Kerr a considéré l’attaquant des Brooklyn Nets comme «le basketteur le plus talentueux que j’aie jamais vu de ma vie», en tenant compte de «tout: taille, vitesse, athlétisme», selon Logan Murdock de The Ringer.

Kerr a également déclaré que Durant était «très coachable», ajoutant:

C’était une éponge, surtout la première année, il voulait apprendre un nouveau style… Je pense qu’il aimait vraiment jouer comme nous le faisions, et il était vraiment facile à entraîner. Quand une star facilite les choses, pour un coach de faire son travail, il laisse tout cliquer. Et donc, cette première année, je pense que l’une des raisons pour lesquelles nous étions si dominants était que nous avions cette dynamique à tous les niveaux entre Steph, Klay, Draymond, Kevin, nous avions tout aligné et tout le monde était à bord et cliquait, et c’était une conduite douce.