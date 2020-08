Chadwick Boseman, qui s’est récemment fait connaître pour avoir joué le rôle du roi T’Challa dans le succès au box-office de Marvel «Black Panther», est décédé vendredi. Des joueurs de toute la ligue sont venus envoyer leurs condoléances à l’acteur décédé, y compris le garde des Golden State Warriors, Klay Thompson.

Thompson s’est rendu sur Twitter pour partager son chagrin suite à la mort choquante de Boseman:

Reste au pouvoir @chadwickboseman !! Votre héritage vivra pour toujours. 2020 homme, a été difficile 💔 – klay thompson (@KlayThompson) 29 août 2020

Dans un communiqué officiel, le camp de Boseman a confirmé que l’acteur américain luttait contre le cancer du côlon. Il a reçu un diagnostic de cancer de stade III il y a quatre ans et il est récemment entré au stade IV. Boseman est décédé chez lui avec sa femme et sa famille à l’âge de 43 ans.

Nous ne pouvons pas nous empêcher d’être d’accord avec le tireur d’élite Warriors et son évaluation de la brutalité de cette année. Mis à part Boseman, la légende des Los Angeles Lakers Kobe Bryant et sa fille Gigi ont fait deux autres victimes en 2020, le duo père et fille étant décédé dans un accident d’hélicoptère en janvier. L’assaut de la pandémie de coronavirus a suivi peu de temps après, ce qui a eu un impact sévère à travers le monde.

Fin mai, la mort de George Floyd a déclenché des manifestations nationales contre la brutalité policière et le racisme systémique. Les cas de Breonna Taylor, Ahmaud Arbery et, plus récemment, de Jacob Blake, sont également apparus et ont collectivement provoqué un tollé dans tout le pays.

De toute évidence, 2020 n’a pas été notre année – et il reste encore quatre mois avant de dire adieu à cette année apparemment maudite.

De son côté, Klay Thompson et les Warriors ont eux-mêmes connu une terrible campagne 2019-2020.

Il y a cependant beaucoup à attendre dans la nouvelle saison, avec une équipe de Warriors en bonne santé qui cherche à se battre pour le titre à nouveau la saison prochaine.