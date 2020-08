Beaucoup ont critiqué Kyrie Irving avant que la NBA ne redémarre la saison 2019-20 dans la bulle de Disney fin juillet. Mais il y a eu un changement récent dans la perception des commentaires du meneur de Brooklyn Nets en raison de la protestation des Milwaukee Bucks contre le cinquième match de leur série de premier tour contre Orlando Magic, qui a conduit à une brève pause des Playoffs NBA 2020 comme le reste. des équipes éliminatoires se sont réunies pour réfléchir à leur décision de jouer au basketball alors que l’injustice sociale est toujours un problème de premier plan dans le pays.

L’analyste d’ESPN Jay Williams fait partie de ceux qui pensent qu’Irving avait raison quant à ses inquiétudes quant à la reprise de la saison alors que les joueurs aidaient le mouvement Black Lives Matter.

Mais Williams comprend pourquoi il y avait des problèmes entre la superstar des Nets et ceux qui voulaient jouer, ce que l’analyste d’ESPN a expliqué à Brandon «Scoop B» Robinson de Heavy.com:

Ky a toujours été extrêmement intelligent. Extrêmement intelligent. Ce dont j’essaie de parler lorsque je suis à l’antenne, c’est que les gens ont des talents dans différents aspects. Basketteur incroyablement talentueux. Individu incroyablement intelligent. Je ne pense pas que le message se traduise toujours d’ici (Williams montre sa tête) à ici (Williams montre sa bouche) de la bonne façon parfois. Je pense que, parfois, cela se perd. Je pense qu’une des choses qui rend la tâche difficile pour Ky est que nous avons du mal à abandonner votre histoire passée. Nous prenons, « Eh bien, il n’était pas un leader à Boston et regarde ce qui s’est passé à Boston, ou regardez ce qui s’est passé à Cleveland et LeBron, » et toutes ces différentes choses. L’une des choses qui me frustrent dans la façon dont le public perçoit Kyrie, c’est que nous ne lui permettons pas de grandir. Je pense que Kyrie Irving a énormément grandi au cours des deux dernières années de sa vie, et ce n’est pas facile.

Je pense finalement que Kyrie avait raison. Malheureusement, je pense parfois à la façon dont vous communiquez ces pensées et à la position dans laquelle se trouvait le CP3, à ce manque de communication, je pense que parfois ce sont les choses qui nuisent, en fin de compte, à la perception de Kyrie.