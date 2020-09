Kyrie Irving a offert de nombreux messages sur son histoire Instagram mercredi – qui ne peuvent être vus que par ceux qui le suivent sur la plate-forme de médias sociaux depuis que le meneur des Brooklyn Nets a rendu son compte privé.

D’abord, une citation du physicien théoricien Albert Einstein:

Aucun problème ne peut être résolu à partir du même niveau de conscience qui l’a créé. Nous devons apprendre à voir le monde à nouveau.

Puis Irving a partagé quelque chose du romancier et activiste James Baldwin:

Être nègre dans ce pays et être relativement conscient, c’est être dans un état de rage presque, presque tout le temps – et dans son travail. Et une partie de la rage est la suivante: ce n’est pas seulement ce qui vous arrive. Mais c’est ce qui se passe tout autour de vous et tout le temps face à l’indifférence la plus extraordinaire et la plus criminelle, l’indifférence de la plupart des Blancs de ce pays et leur ignorance. Maintenant, comme c’est le cas, c’est une grande tentation de simplifier les problèmes sous l’illusion que si vous les simplifiez suffisamment, les gens les reconnaîtront. Je pense que cette illusion est très dangereuse car, en fait, ce n’est pas ainsi que cela fonctionne. Une chose complexe ne peut pas être simplifiée. Il faut simplement essayer de le gérer dans toute sa complexité et espérer faire passer cette complexité.

Après avoir affiché une citation de Malcolm X, Irving a offert une citation d’un autre activiste, Stokely Carmichael:

Il existe une loi plus élevée que la loi du gouvernement. C’est la loi de la conscience.

Le meneur des Nets a également partagé des illustrations de son histoire, ainsi que plusieurs livres, dont The Black Image in the White Mind et PowerNomics: The National Plan to Empower Black America.

