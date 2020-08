LA Clippers a obtenu la victoire contre Mavericks de Dallas par 154-111 au cinquième tour des Play-offs du premier tour de la NBA Western Conference. Avec ce triomphe de LA Clippers, l’égalité est 3-2.

26/08/2020

Déposé à 06:13

CEST

.

Au premier quart-temps, il avait l’équipe locale comme protagoniste et dominateur, en fait, il a réalisé un partiel au cours de ce quart de 24-2 et a augmenté la différence à un maximum de 18 points (39-21) et a terminé avec un résultat de 41-22 . Plus tard, au deuxième trimestre, les joueurs de LA Clippers ils ont réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu une autre course de 13-2 au cours du quart et ont continué à gagner par 27 points (69-42) pendant le quart, qui s’est terminé avec un score partiel de 35-30. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 76-52 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième quart, l’équipe locale a réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, a eu une différence maximale de 33 points (87-54) et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 35-34 et un résultat global de 111-86. Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe locale se sont à nouveau distancés sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel de 17-2 dans ce quart-temps et ont augmenté l’écart à un maximum de 45 points (151-106), et le trimestre s’est terminé sur un résultat partiel de 43-25, clôturant ainsi le match avec un résultat final de 154-111 en faveur de LA Clippers.

La victoire de LA Clippers a été construit sur 35 points, deux passes et trois rebonds de Paul George et les 32 points, quatre passes et sept rebonds de Kawhi Leonard. Les 22 points, quatre passes et huit rebonds de Luka doncic et les 19 points, trois passes et un rebond de Tim Hardaway ils n’étaient pas assez pour Mavericks de Dallas pourrait gagner la partie.

Lors du prochain match, les deux équipes se retrouveront à nouveau lors du sixième match de la série. Consultez le calendrier complet de la NBA.