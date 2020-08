La formation finale du Thunder d’Oklahoma City est la meilleure de la ligue.

Au cours de la saison régulière, le Thunder avait une fiche de 30-15 dans des matchs qui avaient un différentiel de cinq points ou moins dans les cinq dernières minutes. Les notes nettes étaient ridiculement élevées. Le combo de trois gardes aux côtés du tireur d’élite Danilo Gallinari et de la post-présence de Steven Adams a dominé.

Entrer dans la série des Houston Rockets, cela semblait être une force pour l’équipe.

Maintenant, avec le succès que Lu Dort a eu l’étoile en titre James Harden, l’entraîneur-chef Billy Donovan devra-t-il s’adapter et mettre Dort dans les situations de fin de match?

Samedi, il y a eu quelques substitutions offensive-défense. Voici les changements de programmation tardifs qui ont impliqué Dort:

3:36: Chris Paul entre pour Dort derrière 92-93. Cela met en place la programmation de clôture habituelle.

2:11: Dort entre pour Gallinari derrière 97-94. Dans le deuxième match, Donovan a fait le même changement avec 1:43 à faire, mais le Thunder était en baisse de huit.

1:28: Gallinari entre pour Dort 99-94. Oklahoma City avait besoin d’une offensive.

24,4 secondes: Dort entre pour Gallinari pour une possession défensive derrière 103-101.

24,4 secondes: Adams s’est blessé au genou en plongeant pour un ballon qui sortait des limites, et Gallinari entre sans avoir été retiré du chronomètre.

Cette formation de Paul, Dennis Schroder, Shai Gilgeous-Alexander, Dort et Gallinari était aux commandes complètes des heures supplémentaires, même si une partie de cela était due à Harden encrassant une minute dans la période.

Oklahoma City n’était pas sûr du statut d’Adams dimanche après-midi, mais s’il est disponible pour le quatrième match, il y aura six joueurs que le Thunder aimerait jouer dans le temps crunch.

Lorsqu’on a demandé à Donovan s’il envisagerait de continuer à jouer petit avec Gallinari au 5e, l’entraîneur était absent.

«C’est vraiment difficile à dire. Ce groupe a fait du bon travail… Chris a réussi deux 3 difficiles, ce qui était super, je ne sais pas si cela a quelque chose à voir avec l’alignement. Lu Dort a eu quelques rebonds offensifs puis un jeu à trois points, je ne sais pas si cela a quelque chose à voir avec l’alignement », a déclaré Donovan.

« Harden était hors du sol pour eux, Steven était sur le sol pour nous, donc il est vraiment difficile de dire en cinq minutes ce qu’il faut aimer ou ne pas aimer, ça allait bien pour ce groupe à ce moment-là.

Mais le Thunder peut-il se permettre de ne pas avoir Dort? Owen Phillips, un gourou des statistiques et des graphiques de la NBA, a tweeté un graphique montrant à quel point Dort a défendu Harden.

Dennis Schroder est la prochaine option, mais il n’a pas été à la hauteur de Harden ces deux derniers matchs, sans parler de la saison: le pourcentage de tir de Harden contre Schroder est le cinquième parmi les 26 joueurs du classement de Phillips.

Terrance Ferguson, qui est l’autre joueur de Thunder sur le tableau, n’a pas vu d’action lors des deux derniers matchs.

Dort se déplace latéralement extrêmement bien. Il garde ses bras écartés, levés et même parfois derrière son dos pour éviter non seulement de salir Harden, mais aussi pour éviter de donner l’impression qu’il y a une faute.

Il se bat bien autour des écrans et utilise sa force pour body up Harden à l’occasion.

« Lu essaie de garder sans doute l’un des meilleurs joueurs offensifs à avoir jamais joué le match », a déclaré le meneur du Thunder Chris Paul. « James est si difficile à défendre – les pas en arrière, les entraînements, la capacité d’atteindre la ligne des lancers francs. »

Dort a déclaré que la compétence de balle et la vitesse de Harden en faisaient un match si difficile.

«Juste la façon dont il dribble le ballon, il est si rapide. Parfois, vous devez simplement anticiper le mouvement qu’il va faire », a déclaré Dort. «Je pense que la chose la plus difficile est probablement juste quand il se tient juste et commence à dribbler le ballon et à jouer, comme si vous ne savez jamais quel mouvement il va faire, et où il va aller.

Pourtant, Donovan a des raisons de faire une pause pour modifier la rotation.

Tout d’abord, quand une formation a si bien fonctionné toute la saison, il est difficile de la changer. Cette chimie ne sera pas reproduite, et Dort n’est pas une arme offensive comme le sont Gallinari ou Adams.

De plus, alors que Dort est meilleur contre Harden que quiconque dans l’équipe, cet avantage en hauteur avec Adams – dont 3,0 rebonds offensifs par match en séries éliminatoires figurent parmi les sept premiers de la ligue – disparaît.

Enfin, alors que la défense du périmètre de Dort a été aussi bonne que quiconque a gardé Harden, la star est allée au poteau contre Dort plus souvent qu’il ne le ferait normalement. Les Rockets sont à leur plus dangereux quand il dessine des équipes doubles qui laissent ses coéquipiers ouverts.

Pour contrer au mieux l’espacement des Rockets, cependant, Oklahoma City devra peut-être espacer davantage le sol et laisser Gallinari jouer le 5. Quand Harden parvient à faire basculer Adams sur lui défensivement, il bat facilement le centre.

C’est certes un dilemme, mais Donovan doit envisager que Dort rejoigne le groupe de clôture à plein temps dans cette série.

Cela ne veut même pas dire que le Thunder devra bientôt trouver comment ralentir Russell Westbrook. Un changement peut être nécessaire.