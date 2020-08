Les joueurs de la NBA et de la WNBA ont pris des mesures sans précédent mercredi en faisant grève pour protester contre la violence policière et la discrimination raciale. Maintenant, un jour plus tard, la LNH emboîte le pas – reportant les matchs éliminatoires jeudi soir pour mettre l’accent sur les droits de la personne et Black Lives Matter.

Les premières rumeurs de report ont été confirmées par Evander Kane des Sharks de San Jose, qui est codirecteur de la Hockey Diversity Alliance (HDA). Dans un tweet, il a confirmé que la HDA avait officiellement demandé à la LNH d’annuler la liste des séries éliminatoires de jeudi soir.

«Nous, la @TheOfficialHDA, avons officiellement demandé à la @NHL de suspendre tous les matchs éliminatoires aujourd’hui. Nous sommes fermement convaincus que cela envoie un message clair selon lequel les droits de l’homme ont priorité sur le sport. »

Le mouvement signifie que le troisième match des Flyers contre les Islanders et des Golden Knights contre les Canucks devra être inventé. Pour le moment, il n’y a pas de mot officiel quand ces jeux seront joués, ni comment le report sera compensé dans le calendrier.

Cette action intervient à moins d’une semaine de la fusillade sur Jacob Blake, un homme de 29 ans qui a été abattu sept fois dans le dos par des policiers à Kenosha, Wisconsin, devant ses enfants. Blake reste hospitalisé, son père disant que son fils est paralysé de la taille aux pieds.

Les manifestations se poursuivent à Kenosha et dans tout le pays alors que les gens exigent une réforme de la police et une responsabilité après les fusillades, en particulier le nombre disproportionné qui concerne les Noirs.

Fondée en juin 2020, la Hockey Diversity Alliance cherche à «éradiquer le racisme et l’intolérance au hockey». Il vise non seulement à améliorer les relations raciales dans le hockey maintenant, mais aussi à nettoyer le sport pour les générations futures afin de s’assurer que le sport est plus accessible et inclusif pour tous.