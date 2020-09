En septembre 2018, Gregg Popovich a mis sa maison de San Antonio sur le marché.

Il a finalement été forcé de le remettre en vente parce qu’il n’y avait pas de preneur. Selon Realtor.com, le prix est passé de 4,5 millions de dollars à 3,5 millions de dollars.

La maison de Popovich dans la communauté fermée de San Antonio Vineyard Estates a de nouveau été vue parmi les listes de propriétés. Le prix d’inscription sur Redfin est de 3,1 millions de dollars.

Popovich a écrit ce qui suit dans la liste:

Parfaitement conçu pour un style de vie qui englobe à la fois les moments intimes et les divertissements à grande échelle. Entrez par la porte secondaire pour Vineyard Estates dans le Dominion gardé, illustrant l’intimité et isolé avec des vues panoramiques spectaculaires. Entrez dans cet exquis domaine Don Craighead construit sur mesure et soyez accueilli par des murs de fenêtres du sol au plafond permettant à la lumière naturelle d’inonder l’intérieur, offrant amplement l’occasion de savourer les rendez-vous extraordinaires du joyau. De la cuisine du chef entièrement équipée à la salle familiale avec de hauts plafonds, chaque aspect de cette maison est audacieux dans la conception. La suite principale est complète avec une baignoire de type spa, des vanités séparées, de grands placards His & Hers. Les chambres d’hôtes sont spacieuses et luxueuses, toutes avec salle de bains privative. Un luxueux ascenseur intérieur lambrissé vous mènera à l’étage vers des chambres d’hôtes supplémentaires, une salle de jeux surdimensionnée et une grande salle d’entraînement. De vastes balcons enveloppants offrent une vue imprenable au sommet. Offrez-vous un paradis en plein air de style complexe avec une vaste terrasse en ardoise, une cuisine d’été extérieure complète et une piscine à débordement à débordement personnalisée et de premier ordre. La cave de rêve d’un passionné de vin attend après la piscine construite en pierre de Jérusalem récupérée avec 600 pieds carrés de stockage à température contrôlée contenant plus de 3 000 bouteilles. Dégageant un charme extraordinaire, les possibilités sont infinies avec cette rare opportunité de posséder l’un des domaines les plus exclusifs de San Antonio.