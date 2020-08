La NBA et la NBPA ont publié vendredi une déclaration commune annonçant qu’il y aurait un retour au jeu ce week-end, sous réserve que les propriétaires de la ligue s’engagent à prendre des mesures plus concrètes, en particulier liées à l’aide aux Noirs en Amérique. La partie la plus remarquable de la déclaration, mis à part le fait que les matchs reprendraient, était que la ligue fait un effort à l’échelle de la NBA pour utiliser les arènes comme bureaux de vote, ce qui a été un objectif central de « More Than A Vote » de LeBron non -profit, visant à faciliter l’accès des Noirs à la démocratie américaine.

Phillips Arena à Atlanta et Dodger Stadium à Los Angeles se sont déjà engagés à ouvrir des bureaux de vote, ainsi que des arènes à Detroit et à Cleveland, grâce aux efforts de « More Than A Vote ». Cependant, il y a des problèmes logistiques et procéduraux qui ont ont été présentés, dans des États comme le Wisconsin, selon Jeff Zillgitt de USA TODAY, les empêchant de tenir la promesse de la NBA d’utiliser toutes leurs arènes comme bureaux de vote.

Suite à l’annonce de la NBA et de la NBPA, «More Than A Vote» a publié sa propre déclaration sur les actions engagées par la NBA vendredi.