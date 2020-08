Au troisième jour d’un boycott de jeu dirigé par les joueurs suite à des troubles civils aux États-Unis, la NBA a publié un calendrier révisé des séries éliminatoires 2020 pour les matchs du week-end. Les joueurs ont convenu jeudi de reprendre la saison.

La perte de jours nécessite le report de plusieurs matchs, car le report du cinquième match (dans le cas des Houston Rockets et d’Oklahoma City Thunder) a également retardé le sixième match.

La ligue a annoncé vendredi que le cinquième match se jouerait à 17h30. samedi, avec une émission nationale sur TNT et une version régionale (avec les annonceurs de Houston) sur AT&T SportsNet Southwest. C’est la même heure d’information et les mêmes réseaux de télévision qui étaient en place pour mercredi.

Les dates et heures de jeu pour le jeu 6 et le jeu 7 (si nécessaire) n’ont pas encore été officiellement publiées. Cela dit, étant donné que chaque série éliminatoire de la «bulle» de Disney World de la NBA a été jouée dans un format tous les deux jours, il semble très probable que les matchs 6 et 7 des Rockets et du Thunder se déroulent respectivement lundi et mercredi. Ces deux matchs, si nécessaire, étaient initialement prévus pour vendredi et dimanche.

Le retard pourrait être bénéfique pour les Rockets, car il laisse plus de temps à Russell Westbrook (souche quadruple droite) pour se rétablir. Westbrook, qui n’a pas encore disputé les séries éliminatoires, a été mis à niveau au niveau discutable quelques heures avant le cinquième match – bien que le match n’ait finalement pas été joué.

Vendredi, des rapports ont révélé que Westbrook jouerait dans le cinquième match de samedi et «avait l’air aussi explosif que jamais» lors d’une mêlée jeudi.

Lorsque les meilleures séries de sept sont à égalité à deux matchs chacun, comme le sont actuellement Houston et Oklahoma City, le vainqueur du cinquième match a historiquement remporté la série plus de 80% du temps.